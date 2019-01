Von Peter Schelberg

Herford (WB). Eine gute Nachricht für Anwohner und Nutzer der Salzufler Straße: Die Bauzeit für die Erneuerung der maroden Hauptverkehrsader soll erheblich verkürzt werden, teilte Dr. Peter Böhm mit. »Wir wollen bis Ende 2020 mit der Maßnahme fertig sein«, kündigte der Beigeordnete an.

Anwohnerversammlung Für Mittwoch, 30. Januar, ab 18 Uhr lädt die Stadt Herford zu einer Anwohnerversammlung in die Gesamtschule Friedenstal ein. Hier sind vor allem die Anwohner und Firmen im Bereich zwischen Wiesestraße und Bergertor inklusive der Nebenstraßen angesprochen, die von den vorgezogenen Bauarbeiten betroffen sind. Ordnungsabteilungsleiter Lothar Sobek kündigte an, dass von den drei großen Kreuzungen und Einmündungen (Bauvereinstraße, Wiesestraße und Kastanienallee) nur jeweils eine gesperrt werden solle. Für die Leipziger Straße soll die Einbahnstraßenregelung während der Bauphase aufgehoben werden. Zusätzlich werden Halteverbote eingerichtet. Die Umleitungen während der vorgezogenen Bauarbeiten erfolgen stadtauswärts ab Bergertor über Johannisstraße/Wiesestraße und stadteinwärts via Kastanienallee, Stadtholzstraße, Schützenstraße und Pagenmarkt. Die Erneuerung der Salzufler Straße (Landesstraße 712) wird knapp sechs Millionen Euro kosten.

Im ursprünglichen Bauzeitenplan hatte die Verwaltung etwa drei Jahre für den Neubau der insgesamt 2,1 Kilometer langen Abschnitte zwischen Ortsausgang und Bergertor veranschlagt: Statt für Oktober 2021 wird die Übergabe nun bereits für November 2020 angepeilt. »Möglich wird dies, weil wir für einige Abschnitte parallel zweite Baustellen einrichten«, erläuterte Böhm. Dies habe man mit der ausführenden Firma Strabag vereinbart, die demnächst eine weitere Baukolonne einsetzen kann.

Bauabschnitte 1o und 1

Die Arbeiten für den Unterabschnitt UA 10 (Höhe Haus Nr. 7 bis Hammer-Markt) werden der aktualisierten Planung zufolge vorgezogen und von Februar bis Mitte April ausgeführt – parallel zum Unterabschnitt UA 1 von der Maschstraße (Ost) bis zur Friedenstalstraße, in dem seit Oktober und noch bis Anfang April Bagger, Planierraupen und Lkw rollen.

Bauabschnitte 2 und 9

Es folgen die Unterabschnitte 2 und 9: von Anfang April bis Mitte Juli der Neubau des Unterabschnitts 2 von der Friedenstalstraße bis zur Maschstraße (West) einschließlich der Einmündung, von Ende April bis Anfang August der Unterabschnitt 9 vom Hammer-Markt bis zur Zufahrt zur Kirchenmusikhochschule (einschließlich Einmündung Parkstraße).

Bauabschnitte 3 und 8

Von Mitte Juli bis Anfang Oktober folgt der Unterabschnitt 3 von der Maschstraße (West) bis Höhe Haus Nr. 142 (einschließlich Einmündung Brunnenstraße). Parallel dazu soll von Anfang August bis Mitte November der Unterabschnitt 8 von der Zufahrt (halbseitig) zur Kirchenmusikschule bis zur Elan-Tankstelle (einschließlich Einmündungen Leipziger und Katzbachstraße) ausgebaut werden.

Bauabschnitte 4 und 11

Im Unterabschnitt 4 – von Haus Nr. 142 bis zum Schuhcenter (einschließlich Einmündung Bauvereinstraße) – wird die Salzufler Straße von Anfang Oktober bis Anfang Dezember erneuert. Zusätzlich wird eine Straßenbaukolonne von Mitte November bis Anfang Dezember im UA 11 von Haus Nr. 7 bis zur Schützenstraße (ohne Einmündung) eingesetzt.

Bauabschnitte 5 bis 7

Daran schließt sich Anfang Dezember der Unterabschnitt 5 an: Bis Anfang März 2020 steht der Bereich vom Schuhcenter bis zur Zufahrt Gesamtschule (einschließlich Einmündung Jungfernstraße) auf dem Programm. Darauf folgt der UA 6 bis Mitte Juli 2020: von der Zufahrt der Gesamtschule bis zur Aral-Tankstelle (einschließlich Einmündung Wiesestraße). Letzte Baustelle wird ab Mitte Juli 2020 der UA 7 sein: Bis Mitte November soll auch das noch fehlende Teilstück von der Aral- bis zur Elan-Tankstelle (einschließlich Einmündung Kastanienallee) fertiggestellt werden.

Die Bauzeitverkürzung dürfte der Ordnungsabteilung viel Arbeit bescheren: »Es wird durch die parallel laufenden Baustellen noch mehr Umleitungen geben«, räumte Böhm ein. »Aber die Salzufler Straße ist in einem so katastrophalen Zustand, der es gebietet, die Baumaßnahme so weit wie möglich zu beschleunigen.«