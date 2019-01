»Wir haben damit ein Ziel erreicht, das wir seit langem verfolgen«, erklärte gestern der geschäftsführende Gesellschafter Heiner Wemhöner (68). Das 2005 gegründete Werk im chinesischen Changzhou steuerte rund 36 Millionen Euro zum Gruppenumsatz des Spezialisten für Holzbearbeitungsmaschinen bei – ebenfalls ein Höchstwert.

Wemhöner gilt in seinem Bereich als Weltmarktführer. »Wir haben uns in den vergangenen Jahren eine Marktposition erarbeitet, bei der es schwer ist, an uns vorbei zu kommen«, sagt Heiner Wemhöner. Das Auftragsbuch sei bis weit in das Jahr 2020 gefüllt. Für das laufende Jahr werde ein ähnlicher Umsatz erwartet wie 2018.

In Herford beschäftigt Wemhöner 330 Mitarbeiter, hier liegt die Exportquote bei 90 Prozent. Aus China werden 30 Prozent exportiert. Vor allem dort sollen zu den 170 Beschäftigten weitere hinzukommen. Von Sommer an wird ein weiteres Werk mit Schwerpunkt in den Bereichen Lackieren und Drucken entstehen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant.

Im vergangenen Jahr hatte Wemhöner bereits eine 2000 Quadratmeter große Halle in Herford eingeweiht. Hierfür waren 12 Millionen Euro investiert worden.