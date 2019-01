Herford (WB). Ein falscher Polizist hat am Mittwoch versucht, einen 83-Jährigen hinters Licht zu führen. Gegen 12.45 Uhr rief der mutmaßliche Täter laut Polizei mit unterdrückter Nummer an, stellte sich namentlich vor und erklärte, man habe eine rumänische Bande gefasst und dadurch sei man an die Telefonnummer des Herforders gelangt.

Nun habe die angeblich gefasste Bande einen Mittäter oder Maulwurf bei der Bank des Opfers erkannt. Deswegen solle er sein ganzes Geld in bar abheben, da der Maulwurf den Betrag andernfalls nach Rumänien transferieren würde. Der Rentner fiel zunächst auf die Gesprächsführung herein und gab an, nicht mehr so mobil zu sein.

Daraufhin schlug der Täter ihm Alternativen vor, an das Geld zu kommen. Am Ende brachte der Betrüger den Mann so weit, dass dieser einen Überweisungsträger mit einer hohen fünfstelligen Summe ausfüllen sollte. Hier wurde der 83-Jährige misstrauisch und handelte laut Polizei »völlig richtig«, indem er die echte Polizei über 110 verständigte.

Der Betrüger kündigte die Abholung des Überweisungsträgers durch einen zivilen Kollegen an. Der Notruf löste einen sofortigen Einsatz der Polizei aus. Beamte fuhren zum Haus des Opfers und konnten verhindern, dass der Rentner sein ganzes Vermögen an die Täter überweist. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Fremden keine unterzeichneten Überweisungsträger zu übergeben.