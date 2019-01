Von Bärbel Hillebrenner

Herford (HK). Töpfern und Makramee sind längst passé – die Volkshochschule in Herford steht für jedermanns Bildung. »Doch scheint das immer noch nicht in manchen Köpfen angekommen zu sein«, sagt VHS-Leiterin Monika Schwidde. Auch deshalb machen sie und die Fachbereichsleiter erneut auf das umfangreiche und vielfältige Programm aufmerksam, das im Januar mit vielen neuen Kursen beginnt. Das Semester steht weiterhin unter dem Motto »Probier mal was Neues« – und das »Blaue Heft« mit sämtlichen Angeboten braucht man einfach nur umzudrehen.

Aktuell am Zeitgeschehen

So auf den Kopf stehen können Teilnehmer auch in einem Kurs, in dem der Umgang mit der VR-Brille vermittelt wird. EDV-Fachbereichsleiter Mark Stocksmeyer setzt sich das graue Objekt mal auf die Nase – und schon saust er in der Achterbahn in einer virtuellen Welt. »Höhenangst darf man nicht haben«, sagt er, denn mit dieser Brille wähnt man sich tatsächlich in der Gondel des rasenden Karussells. Eine tolle Sache für jene, die der Wirklichkeit mal entfliehen wollen – die VHS macht’s möglich!

Mitten hinein in die tatsächliche Wirklichkeit, in eine Welt, die aus den Fugen gerät, fällt der Zuhörer der politischen Vorträge. Die sind nah am aktuellen Zeitgeschehen: Der Politikressortchef der »Zeit«, Bernd Ulrich, referiert über den »Westen am Beginn einer neuen Epoche«, in der Brexit, Trump und IS-Terror die Menschen immer mehr verunsichern. Termin: 30. Januar. Es folgt »Klartext zur Integration« am 26. Februar. Das polarisierende Thema der Flüchtlingspolitik betrachtet Ahmad Mansour, deutsch-israelischer Psychologe.

73 Jahre in Herford

Waldbaden in der Natur, Trommeln für Kinder, Afrikaans lernen, Mädelsabend am Herd, Mathe für Abiturienten, Ausbildung zum Finanzbuchhalter, Lebenshilfe bei Ängsten – die Kurse im VHS-Programm sind auch ein Spiegelbild der Gesellschaft, ihrer Interessen wie auch ihrer Sorgen. Und das schon 100 Jahre.

Monika Schwidde: »1919 wurde der Grundstein für die öffentliche Weiterbildung gelegt, in Herford vor 73 Jahren. Heute ist die VHS in NRW sogar Pflichtaufgabe der Kommunen.« Und während kreative Kurse im Laufe der Jahre weniger geworden seien, sei der Bildungsbereich immer mehr gewachsen – dank einer digitalen Welt. Schon Kinder lernen spielerisch bei der VHS Lego Boost – das Grundprinzip der Programmierung.www.vhsimkreisherford.de