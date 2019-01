Von Peter Schelberg

Herford (WB). Er heißt »Augustinerplatz«: Was aber den Platz inmitten des modernen Altstadt-Centrums mit dem früheren Herforder Kloster verbindet, das bleibt Besuchern bisher verborgen. Das wollen Andreas Gorsler und Stadtführer Mathias Polster – beide Vorstandsmitglieder des Herforder Verschönerungsvereins – ändern.

Ihr Vorschlag: »Auf dem Augustinerplatz ein Modell aufstellen, das die Bebauung zum Ende der Klosterzeit und vor dem Abriss des Friedrichs-Gymnasiums 1972 zeigt.« Als Vorbild könne das Bronze-Modell der Herforder Innenstadt dienen, das Mathias Polster 2002 auf dem Münsterkirchplatz realisiert hatte. »Da bleiben immer wieder Leute stehen und schauen sich das an. So etwas würden wir gern auch für den Augustinerplatz machen.«

Die Benennung sei für viele überraschend, weil im Umfeld des Platzes nur moderne Bauten zu sehen sind: »Ein Modell könnte veranschaulichen, wie es dort früher ausgesehen hat.«

Interesse mit Umfrage getestet

Um das Interesse der Herforder an dem Kloster-Modell zu testen, hatte Gorsler auf der Facebook-Seite des Verschönerungsvereins eine Umfrage gestartet, die gestern endete. »Der Platz am neuen Einkaufscenter zwischen Brüderstraße und Gehrenberg heißt nach einer Bürgerbefragung Augustinerplatz, weil eben an dieser Stelle bis 1540 das Herforder Augustinerkloster stand«, wird dort erläutert.

1540 zog dann das (Friedrichs-)Gymnasium in die alten Klostergebäude. »Vom Kloster und seiner mächtigen Kirche steht heute nichts mehr«, sagt Gorsler: »Aber durch den bekannten Merian-Stich, durch Pläne und die Erkenntnisse der Archäologen sind wir gut informiert.«

Sponsoren gesucht

74 Prozent der knapp 100 User, die geantwortet haben, wären dafür, den Zustand 1540 und 1972 in einem Modell darzustellen. Den verbleibenden 26 Prozent würde die Ansicht um 1540 ausreichen. Die Kosten für ein Bronze-Modell schätzt Gorsler »auf einige tausend Euro, die privat aufzubringen wären«. Er hofft auf Sponsoren. Und Stadtführer Polster wäre bereit, das Modell »in ehrenamtlicher Heimarbeit« in Bronze zu gießen. »Wir müssten allerdings Unterstützer finden, die bereit sind, die Materialkosten zu übernehmen«, sagt Gorsler.

Ziel der Aktion sei zu zeigen: »Hier war mal ein Kloster und deshalb heißt es Augustinerplatz. Vielen ist nicht bewusst, dass die Augustinerkirche eines der mächtigsten Gebäude im Stadtgebiet war. Sie hatte zwar nur ein Schiff, weil die Augustiner der Armut verpflichtet waren. Es gab auch keinen Turm, sondern nur einen Dachreiter. Aber vom Kirchenschiff her war es wohl die höchste Kirche der Stadt, höher als das Herforder Münster«, sagt Polster. Das jetzige Altstadt-Centrum komme mit seiner Größe der Dimension der früheren Kirche schon sehr nahe, meint Gorsler.

Auch Landschaftsverband will an Klosteranlage erinnern

Polster verweist auf Überlegungen auf Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, auf dem Augustinerplatz an die Klosteranlage zu erinnern – unabhängig von der Idee eines Bronze-Modells. Angedacht sei beispielsweise, Spolien – also alte Bauteile oder Säulenreste, die auf dem Areal gefunden wurden – wieder gut sichtbar im Platzbereich einzubauen. Auch eine Informationstafel solle installiert werden. Zurzeit laufen Abstimmungsgespräche zwischen dem LWL und den übrigen Beteiligten.

Der Verschönerungsverein will mit dem Bronze-Modell eine weitere Anregung geben, so Gorsler. Zunächst müsse aber ein Sponsor gefunden werden. »Wenn die Finanzierung gesichert ist, werden wir über eine Umsetzung dieser Idee mit der Stadt, dem LWL und allen übrigen Beteiligten sprechen«, sagt Polster.

Für das Altstadt-Centrum wird derzeit eine Eröffnungsfeier rund um den Augustinerplatz vorbereitet: Ein Termin stehe noch nicht fest, angedacht sei aber der 7. April bestätigte Stefan Tillmann von der Pro Herford auf Anfrage.