Branko Kreinz wuchs in einem slowenischen Heim auf. »Dort wurde ich geschlagen.« Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Seit zehn Jahren hilft Branko Kreinz mit seinem Projekt »Herforder für Herford« ehrenamtlich Kindern in Not. Doch damit könnte bald Schluss sein. »Ich bin kurz davor, alles hinzuschmeißen. Ich will mich nicht länger im Internet beschimpfen lassen«, sagt der 45-Jährige.