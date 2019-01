Der klassische Jungentanz einmal anders: Die Herren des Jahrgangs performen zu dem Kinderlied »Head, Shoulder, Knees and Toes« beim Varieté-Abend des Ravensberger Gymnasiums und haben bei ihrer komödiantischen Darstellungsform eine Menge Spaß. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Nach einem Flugzeugabsturz wachen die Abiturienten des Ravensberger Gymnasiums mitten in der afrikanischen Savanne auf, wo so manche Begegnung auf sie wartet. Als Gemeinschaft ist es den Schülern gelungen, einen rundum gelungenen Varieté-Abend auf die Beine zu stellen.

Eigentlich sollte es zur Stufenfahrt nach Lagos gehen. Doch schon beim Einstieg in das Flugzeug haben die Schüler ein komisches Gefühl. An Bord sorgen Niklas Kirschenmann und Luca Fidrowicz als Piloten für Chaos, da sie sich mehr für die hübschen Flugbegleiterinnen interessieren als für das, was im Innern des Cockpits passiert.

Beide Triebwerke fallen aus, die Passagiere verlieren das Bewusstsein. Die Gruppe ist getrennt. Die Lehrer wachen an einem anderen Ort auf als ihre Schützlinge.

In der Savanne warten bereits die FGH-Schüler

Schnell wird klar, dass hier viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Mit dabei sind unter anderem Herr Mann (Kilian Große-Wortmann), der seinen Unterricht so gestaltet, als müssten seine Schüler eine Doktorarbeit schreiben, Frau Ordelheidi (Vjollca Sadiku), die unter Stimmungsschwankungen leidet und Herr Schrankert (Robert Gomer), der regelmäßig zur Liegestütz-Challenge aufruft.

Frau Drünger (Marilen Kleinberg) ist ganz außer sich vor Sorge: »Habt ihr auch alle genug gegessen?«, fragt sie. Schließlich hat die Sportlehrerin immer ihren tiefergelegten pinkfarbenen Einkaufswagen mit etwas Traubenzucker dabei.

Die Schüler treffen derweil auf Timon (Sherin Khalifa), Pumbaa (Mara Meier), Rafiki (Johanna Heimke) – und die Schüler vom FGH, die ebenfalls irrtümlich in der Savanne gelandet sind, wo sie sich allerdings mehr schlecht als recht anstellen.

Doch es gibt keinen Grund zur Panik, denn das Motto der RGHler ist »Hakuna MatABI – ohne Sorgen die Könige von Morgen«. Und nachdem die Schüler eine Siedlung gefunden haben, schaffen sie es doch noch pünktlich zu den Abiturklausuren und können am Ende ihr Zeugnis in den Händen halten.

Abisong »Wonderwall« vereint alle Schüler auf der Bühne

Der Abend ist so gestaltet, dass es für jeden die Möglichkeit gibt, seine Talente einzubringen. Louisa Wittenberger stellt ihr Können im Turnen unter Beweis. Karoline Bon und Hannah Koch singen zu »Hakuna Matata«. Außerdem lassen Linda Widdecke und Jan Lieberum mit einem »Vortrag zur Bergziege« einen kleinen Sketch ins Programm einfließen.

Auch tänzerisch zeigt sich der Varieté-Abend unter Leitung von Romy Zoe Cappenberg stark. Den traditionellen Jungentanz ziehen die Abiturienten in komödiantischer Form auf. Sie performen zu »Ich und mein Holz« und »Head, Shoulder, Knees and Toes«.

Neben den Talenten der Abiturienten lebt der Abend von kreativen Ideen: So schufen sie ein Rollband am Flughafen, indem sie Koffer mit Schnüren aneinander gebunden haben. Den Abisong »Wonderwall« spielt Linda Widdecke auf der Gitarre und singt dazu mit Sherin Khalifa.

Nacheinander kommen alle 88 Abiturienten zu ihnen nach vorne und steigen in das Lied mit ein. Seit den Sommerferien haben sie an dem Stück gearbeitet. »Die Vorbereitungen haben uns noch mehr zusammengeschweißt«, sagt Janina Müller.