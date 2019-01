So sollen die ehemaligen Kasernen nach dem Umbau aussehen. In den drei Häusern entlang der Vlothoer Straße sollen ab September 2020 insgesamt 340 Stundenten wohnen.

Von Ralf Meistes

Herford (WB). Die 340 Fachhochschul-Studenten, die derzeit auf dem Stiftberg in Containern untergebracht sind, sollen im September 2020 umziehen. Bis dahin will die Stadtentwicklungsgesellschaft Herford (SEH) drei ehemalige Kasernengebäude an der Vlothoer Straße zu Studentenwohnungen umbauen.

Stadtrat entscheidet am 29. Januar

Die Pläne werden am 28. Januar dem Aufsichtsrat der SEH und am 29. Januar in einer Sondersitzung den Mitgliedern des Stadtrates vorgestellt. SEH-Geschäftsführer Dr. Jan Miller schlägt vor, dass drei Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Hammersmith-Kaserne ein zusätzliches Geschoss sowie ein Staffelgeschoss erhalten.

Drei Häuser sollen abgerissen werden

Die heute bestehenden Walmdächer auf den Gebäuden sollen entfernt werden. Zugleich sollen drei weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft abgerissen werden. Diese Flächen könnte die Stadt anschließend vermarkten und beispielsweise Wohnbebauung ermöglichen.

Vertrag mit der Bima

Noch bevor die Bagger anrollen, muss die Stadt Herford das etwa 26.000 Quadratmeter große Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) kaufen. Zum Kaufpreis und den Umbaukosten machte Miller gestern keine Angaben.

Der Stadtrat muss sowohl dem Ankauf der Fläche als auch dem Umbau der Gebäude zu Studentenwohnheimen allerdings noch zustimmen. Deshalb kommt es am 29. Januar zu einer Sondersitzung des Rates.

Beseitigung von Schadstoffen

Die drei ehemaligen Mannschaftsgebäude der Briten sollen bodentiefe Fenster, Fahrstühle und an der Außenfassade neue Feuertreppen erhalten. Außerdem müssen Schadstoffe beseitigt und zusätzliche Dämmung eingebaut werden. »Die Gebäude erhalten somit ein modernes Erscheinungsbild. Das soll zugleich der Startschuss sein für die qualitative Entwicklung des gesamten ehemaligen Kasernenareals«, betont Jan Miller.

Kritiker monieren Höhe der Gebäude

Kritik hatte es im Vorfeld aus der Politik an den Plänen gegeben, die Gebäude mit einem zusätzlichen Geschoss plus Staffelgeschoss auszustatten. »Hier würden aus dreigeschossigen Gebäude fünfgeschossige Häuser gemacht werden«, monierte beispielsweise Herbert Even (Grüne). Auch Baudezernent Dr. Peter Böhm sah die Pläne eher kritisch.

Doch Miller verweist darauf, dass die heute bestehenden Häuser bereits ein gewisses Bauvolumen haben. Aus seiner Sicht wären die umgebauten Häuser städtebaulich ein Gewinn und in der Umsetzung deutlich günstiger als andere Varianten. So würde es sechs Millionen Euro mehr kosten, wenn die Stadt die Walmdächer beibehalten würde. Und für den Fall, dass auf das zusätzliche Stockwerk verzichtet werden sollte, müsste die Stadt noch ein viertes Mannschaftsgebäude zu Studentenwohnungen umbauen. Mehrkosten gegenüber dem Miller-Vorschlag: vier Millionen Euro.

»Ein Geschäft, das sich rechnet«

Die Höhen der Aufstockungen entsprächen außerdem den Höhen der denkmalgeschützten Gebäuden auf der anderen Seite der Vlothoer Straße (Wentworth-Areal). Ein Kaufpreis für die Fläche ist mit der Bima bereits ausgehandelt. Stimmt der Stadtrat zu, könnte der Vertrag im März unterzeichnet werden. Ab dann würde das Land NRW auch einen höheren Tagessatz zur Unterbringung der Studierenden an die Stadt überweisen.

Vereinbarung gilt zunächst bis 2027

»Die Tagessätze erlauben nicht nur den Betrieb der Immobilien und die Verpflegung der Studierenden, sondern sie erlauben vor allem eine Finanzierung der Baumaßnahme«, betont Miller. Die Verträge mit der FHF gelten bis 2027. Falls das Land dann zu dem Entschluss kommen sollte, den Standort Herford wieder aufzugeben, bliebe auf den Gebäuden nur noch eine »geringe Restschuld«, so Miller. Darüber hinaus würden die Studentenwohnungen so gebaut, dass sie nach 2027 ohne großen Aufwand in Zwei- bis Drei-Zimmer-Appartements umgebaut werden könnten.