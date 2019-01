Noch einmal an alter Wirkungsstätte, einem Bestrahlungsgerät im Klinikum Herford: Die Medizinphysik-Expertin Carina Vosskötter (29) aus Bielefeld wechselt den Beruf. Sie wird Hauptschullehrerin in ihrem Heimatlandkreis Graftschaft Bentheim. Foto: Jan Gruhn

Von Jan Gruhn

Was sie damit aufgibt, wird beim Blick auf die Verdienstmöglichkeiten in ihrer Branche klar: Zwischen 60.000 und 80.000 Euro gibt’s für Fachkräfte wie Vosskötter pro Jahr. Nach dem Master-Abschluss an der Universität Bielefeld ging’s für sie nahtlos ins Klinikum . Dort kümmerte sie sich bis vor kurzem um Strahlenschutz, die Organisation der Bestrahlungspläne der Patienten sowie die Qualitätssicherung an den teuren Bestrahlungsgeräten.

Lust aufs Lernen

»Der Job hat mir Spaß gemacht, na klar«, erklärt die 29-Jährige. Guter Verdienst, sicheres Arbeitsverhältnis, Leben in einer abwechslungsreichen Region. Warum dann der Wechsel? »Irgendwann wurde es zur Routine. Ich wollte wieder dazu lernen, mich auf Neues einstellen.« Hinzu kam, dass sich bei ihr und ihrem Partner vor zehn Monaten Nachwuchs einstellte. »Da kam mir der Gedanke, wieder aus der Stadt wegzuziehen.«

Allerdings seien die Stellen für Medizinphysik-Experten rar gesät. In der freien Wirtschaft sei ihr Ausbildungsprofil als Biophysikerin ebenfalls wenig gefragt. »Wir Physiker können zwar fast alles, aber dafür nichts richtig«, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

21 Stunden pro Woche

Ein Freund gab ihr schließlich den entscheidenden Tipp, dass Schulen mangels Lehrkräften zunehmend auf Quereinsteiger aus der Praxis setzen. Vosskötter schrieb eine Bewerbung – und fängt nun im Februar an der Hauptschule Emlichheim in ihrem Heimatlandkreis Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) an. Als Referendarin – also als Lehrerin in Ausbildung – soll sie Physik und vielleicht auch Chemie unterrichten. 21 Unterrichtsstunden wird sie in den Klassen 5 bis 8 geben, mehr als reguläre Referendare. Einen Tag pro Woche muss sie zum Seminar.

Laut dem niedersächsischen Kultusministerium sind im Schuljahr 2018/19 zuletzt 248 Lehrkräfte als Quereinsteiger in den Schuldienst getreten, 1941 neue Lehrer waren es insgesamt. 2017/18 waren seien es sogar 369 Quereinsteiger gewesen, etwa 13 Prozent.

Daumen hoch vom Schulleiter

»Es ist schon eine großere Her­ausforderung, ich weiß noch nicht, was genau auf mich zukommt«, sagt Vosskötter. Zwar habe sie schon immer Spaß daran gehabt, anderen ihr Wissen verständlich zu vermitteln. Aber ohne pädagogische Vorerfahrungen vor einer Klasse stehen und Noten verteilen? Nervös? »Vielleicht ein bisschen.«

Schulleiter Holger Hans ist froh, dass mit Vosskötter eine praxiserfahrene Kraft den Weg ins Klassenzimmer findet. Die Erfahrung habe gezeigt, »dass die Personen, die sich für den Schuldienst entschieden haben, sehr motiviert und interessiert ihrer Tätigkeit nachkommen«, teilt der Hauptschulchef mit. »Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir den Übergang in die pädagogische Arbeit aktiv.«

Abschied vom Hobby

Ein bisschen Wehmut ist aber schon dabei, wenn Vosskötter ihren Arbeitsplatz in Herford und ihre Wohnung in Bielefeld hinter sich lässt. »Bielefeld ist toll. Man hat alles, was man braucht.« Zum Kanu-Polo, das sie zwei Mal die Woche in der Uni spielt, wird sie demnächst nicht mehr kommen. Auch fürs Bogenschießen – bisher in der Schützengesellschaft des Amtes Heepen – muss sie sich eine neue Möglichkeit suchen. Und ganz nebenbei ihre Unterrichtsstunden planen.