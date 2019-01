Von Sophie Hoffmeier

Mitten im Abiturstress stranden Joris, Vanessa, Cedric und Jana mit einem Zeitreise-Sofa im alten Griechenland. Irrtümlicherweise werden sie für Kandidaten der Olympischen Spiele gehalten. Um sich nicht dem Zorn der Götter des Olymps auszusetzen, nehmen sie teil. Hier müssen sie sich nicht nur gegenüber ihren Lehrern behaupten, sondern auch die Schüler der anderen Gymnasien besiegen, die von den Abiturienten als »Schmusekatzen und Möchtegern-Piraten« betitelt werden. Hierbei nehmen sie Bezug auf die Mottos der anderen Stufen.

Die Götter selbst greifen in den Wettbewerb ein

In Wettbewerben wie Tabu, Flaschenlaufen und »Gesucht gefunden« behalten die vier Protagonisten die Nase vorn. Die RGH-Schüler erscheinen zu den meisten Wettbewerben erst gar nicht, weil sie zu Demos gehen und die FGHler können in der Varieté-Show nicht mit Intelligenz punkten. Nachdem alle anderen aus dem Rennen sind, greifen die Götter selbst in den Wettbewerb ein.

In einer zusammenfassenden Slow Motion-Sequenz treten die Vier noch in mehreren Duellen gegen die Götter an – und siegen schließlich. Ihr Zeitreise-Sofa bekommen sie wieder in Gang und machen sich trotz Ernennung zu Göttern auf den Heimweg – schließlich müssen noch die Abiturklausuren geschrieben werden. Als Jana inmitten der Klausur aufwacht, hält sie alles für einen Traum. Doch Schulinspektor Potzblitz (Daniel Lehn) kommt ihr seltsam bekannt vor.

Durch das Programm führt Lehrer Herr Stahl, der in charmanter Weise von Nick Leon Siebrasse samt Goldlocken verkörpert wurde. Dieser ist bekannt für sein Klatsch-Quiz und bekommt sogar seine eigenen Cheerleader zur Seite gestellt.

Lehrer gut parodiert

Viele lustige Momente sind Teil der Show. Die Reaktionen aus dem Publikum verraten, dass den Schülern die Parodien ihrer Lehrer erstaunlich gut gelingen. Stark überzeichnet machen sie sich deren Macken zu eigen und bauen sie in die Handlung ein. Für ihre Tänze greifen sie auf viele Kostüme zurück und arbeiten mit Schwarzlicht.

Abitursong »Forever young«

Die Abiturienten zeigen außerdem, dass sie mehr können als nur witzig: Sie lesen einen bewegenden Text ihrer Mitschülerin Merle Wynarski vor, der sich mit den Pflichten des Schulalltags auseinandersetzt. »Wir fühlen uns wie Gefäße, die gefüllt werden müssen. Dabei sind wir wie Ton, der noch geformt werden muss«, heißt es darin: »Lehrer sollten Schüler nicht Fächer unterrichten und den Stoff nicht in uns hineinstopfen, sondern ihn vermitteln.« Dafür bekommen sie großen Applaus. Für ihren Abitursong »Forever Young« kommen die circa 100 beteiligten Schüler des Jahrgangs nach vorne und bedanken sich bei ihren Lehrern für die Inspiration in den vergangenen acht Jahren.