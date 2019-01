Von Peter Schelberg

Herford (WB). Seit 100 Tagen ist sie im Amt: Als neue Radverkehrsbeauftragte will Linda Noack den Fahrradverkehr in Herford weiterentwickeln, aber auch die »moderne Mobilität« in der Stadt insgesamt.

»Wir versuchen, die Entscheidungsfreiheit der Bürger zur Wahl der Verkehrsmittel überhaupt erst herzustellen – dass man hier nicht auf Teufel komm raus auf den Pkw angewiesen ist, sondern künftig auch die Wahl hat, aufs Fahrrad zu steigen«, sagt die 41-järhige Diplom-Geografin. »Ich wünsche mir, dass die Bürger Spaß daran haben, aufs Rad umzusteigen.«

Die ersten Wochen an ihrem neuen Arbeitsplatz hat Linda Noack vor allem mit »Netzwerken« zugebracht, der Einarbeitung in Themen wie Radwegekonzept und ÖPNV-Machbarkeitsstudie, den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, der Umgestaltung der Kasernengelände an der Vlothoer Straße, aber auch regionalen Projekte wie den Radschnellweg RS3.

Neue Radabstellanlagen werden installiert

Eine eher langfristige Aufgabe ist die Gestaltung des Radwegenetzes. Für den Herbst 2019 plant die gebürtige Paderbornerin die Aktion »Ohne Auto mobil« und die Fahrradmeile. Weitere Rad­abstellanlagen sollen im Frühjahr an den Schulen und in der Innenstadt installiert werden: am KMG, an der Schule Meierfeld, der Otto-Hahn-Schule und auch am Neuen Markt. Dabei werden nicht mehr einfache Radständer (die so genannten »Felgenkiller«) installiert, sondern Bügel zur Fixierung der Fahrräder.

Auch Anfragen und Anregungen von Bürgern im Kummerkasten wollen bearbeitet werden. Für 2019 sind die Aufgaben abgesteckt. In 2020 hofft Noack, mehr Freiheit zum Gestalten zu haben.

Seit kurzem liegt der Verwaltung das externe Gutachten zum Radwegekonzept vor. »Dieses Grobkonzept müssen wir jetzt von der Theorie in die Praxis überführen«, sagt Linda Noack. Einzelheiten will sie nicht verraten. »Da werden viele Maßnahmen vorgeschlagen und wir müssen prüfen, welche Möglichkeiten der Realisierung wir wann haben und welche Aufgaben besonders dringend sind.«

Schwerpunkt seien bekannte Problemstellen wie zum Beispiel die Radwege an der Mindener Straße, die »in einem katastrophalen Zustand sind«. wie Kähler einräumt. Beigeordneter Peter Böhm verweist auch auf die Elverdisser Straße: »Hier schlägt der Gutachter vor, eine Baumreihe zu entfernen.« Diese Lösung halte die Stadt allerdings nicht für sinnvoll. Auch die Vlothoer Straße im Kasernenbereich müsse für den Radverkehr ertüchtigt werden.

Gutachten zum Radwegekonzept im Verkehrsausschuss

Das Gutachten zum Radwegekonzept soll am 19. Februar zunächst den Mitgliedern des Verkehrsausschusses vorgestellt werden. Eine »Umsetzungszeitleiste« kündigt Noack für den Sommer an. Der Radschnellweg OWL (RS3) steht dabei noch nicht im Fokus. Er soll mittelfristig von Minden via Bad Oeynhausen/Löhne und Herford als »Schlüsselstelle« weiter nach Bielefeld und Gütersloh führen. »Für uns in Herford ist wichtig, dass wir vernünftige Anschlüsse bekommen«, sagt Noack, denn die Streckenführung stehe noch nicht fest. »Bislang können wir deshalb nur mit Korridoren planen«, ergänzt Beigeordneter Peter Böhm.

Gerade der Radschnellweg Bad Oeynhausen/Löhne werde noch eine Weile auf sich warten lassen. »Unser städtisches Radwegenetz hat Vorrang«, sagt Noack. Eine wichtige Rolle spielt in den Überlegungen mit Blick auf eine Neugestaltung des ÖPNV auch der Bahnhof: Dorthin möchte Bürgermeister Tim Kähler den zentralen Busknotenpunkt vom Alten Markt verlagern und die Bahnhofskreuzung durch einen Kreisel ersetzen. Hier würde der Radverkehr dann sowohl durch die vorhandenen Unterführungen geleitet als auch oberirdisch um den Kreisel herum.

Noch 2019 soll über das ÖPNV-Konzept und die Organisation der Busverkehre entschieden werden. 2020 will Beigeordneter Böhm die Planung des Kreisverkehrs anstoßen, hier sei die Abstimmung mit dem zuständigen Landesbetrieb erforderlich. »Insgesamt geht es um eine Verbesserung der Mobilität unserer Bürger, die möglichst schnell von A nach B kommen wollen«, verdeutlichte Kähler: »Und da haben wir in Herford Optimierungspotential.«

Warnwesten

Schüler der 5. Klassen, die ihren Schulweg mit dem Rad bewältigen, bekommen in dieser Woche Warnwesten für ihren Schulweg. Die Stadtverkehrsgesellschaft Herford (SVH) stellt dafür 750 Westen bereit.

Sinn hinter dieser Aktion ist der Gedanke, Schüler besonders zu schützen, die noch nicht sehr lange Radfahren. Einige fahren erst seit der Radfahrprüfung in der vierten Klasse mit dem Rad zur Schule. Mit Beginn der 5. Klasse müssen sich Schüler zudem an einen neuen Schulweg mit neuen Herausforderungen gewöhnen. Zu diesen Unsicherheiten kommen die Hindernisse, die die dunkle Jahreszeit mit sich bringt.

Zu der Aktion sagt Linda Noack: »Als fahrradfreundliche Kommune wollen wir erreichen, dass möglichst viele Schüler ohne das Elterntaxi sicher zur Schule kommen. Wir hoffen, dass die Warnwesten einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bringen.«