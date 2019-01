Sie erklären in der ARD, wie eine Tafel für Bedürftige funktioniert: Reporter Robert Meyer (Mitte) mit Lara Söldenwagner (18) und Jacq Erkrath (17), Bufdis bei der Herforder Tafel.

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Was macht eigentlich eine Tafel? Und wie kommt sie an die Lebensmittel? Das ARD-Kindermagazin »Neuneinhalb« wird dies am Samstag seinen Zuschauern erklären – und war dazu jetzt zwei Tage in Herford.

»Ein Kamerateam und Reporter Robert Meyer haben uns zwei Tage lang bei der Arbeit begleitet«, erzählen Lara Söldenwagner und Jacq Erkrath. Die 18-Jährige aus Rödinghausen-Bruchmühlen und der 17-jährige Herforder leisten seit wenigen Monaten einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel am Benter Weg.

Die Jüngsten bei der Tafel

Sie wurden für den Beitrag ausgewählt, »weil wir die Jüngsten hier sind«, sagt Jacq Erkrath, der im Sommer mit Ende der 10. Klasse die Olof-Palme-Gesamtschule in Hiddenhausen verlassen hat. »Das war schon spannend«, erzählt Lara Söldenwagner, die im Frühjahr ihr Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Bünde gemacht hat. »Allerdings mussten wir einige Einstellungen auch zigmal wiederholen, das war ein bisschen nervig«, berichtet Jacq Erkrath von den Dreharbeiten.

Mit Reporter Robert Meyer haben sich die beiden gut verstanden, wie bereits in einem kleinen Trailer in der ARD-Mediathek zu sehen ist, in dem sich Lara mit dem smarten Reporter nach getaner Arbeit abklatscht. »Wir machen hier eigentlich alles, fahren mit, wenn Lebensmittel von den Supermärkten abgeholt werden, helfen aber auch beim Sortieren und bei der Ausgabe«, erzählt der junge Bufdi Jacq, der im Herbst gerne eine Elektrikerausbildung beginnen würde. Lara Söldenwagner kann sich ein weiteres Engagement im sozialen Bereich vorstellen, demnächst hat sie aber erst einmal ein Vorstellungsgespräch beim Zoll.

Sendetermin Samstag 8.15 Uhr

»Neuneinhalb«, das Reportermagazin für Kinder, gibt es bereits seit 15 Jahren. Jeden Samstagmorgen beleuchtet es gesellschaftspolitische Themen »so, dass sie jeder versteht«, lautet das Konzept. Der Beitrag aus Herford ist in der Sendung zu sehen, die am kommenden Samstag innerhalb des ARD-Kinderprogramms »Check­eins« um 8.15 Uhr beginnt.