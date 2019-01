Herford (WB). Die Kreispolizeibehörde Herford warnt aus aktuellem Anlass vor Betrugsmaschen wie dem so genannten Enkeltrick oder falschen Polizeibeamten. Am Wochenende war eine 77-jährige Herforderin Ziel von Betrügern, sie fiel auf die Masche jedoch nicht herein.

Der Anrufer hatte sich bei der 77-Jährigen als Thomas König vorgestellt und sich als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ausgegeben. Er stellte konkrete Fragen zu Sparbüchern und Bankeinlagen der älteren Dame. Nach einem Gespräch mit einer unbeteiligten Vertrauensperson wendete sich die Rentnerin an die Polizei.

Opfer sind meistens Senioren

Und das war genau richtig: Denn auch wenn in diesem Fall noch kein wirtschaftlicher Schaden entstanden sei, habe es sich um eine betrügerische Vorbereitungshandlung gehandelt, teilt die Polizei mit.

Die Ziele der unbekannten Täter seien immer gleich: »Die Angerufenen sollen Geld oder Wertgegenstände aufgrund einer vorgegaukelten Bedrohung an die Täter aushändigen oder zumindest Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen oder ihren Lebensgewohnheiten machen.« In der Regel handele es sich bei den Angerufenen um Senioren.

Um ihrer Legende mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, würden die Täter vermehrt die Telefonanlagen manipulieren. Das kann dazu führen, dass vermeintliche Notruf- oder Behördennummern im Display erscheinen.

Im Zweifel lieber auflegen

»Echte Polizeibeamte fragen niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen oder anderen sensiblen Daten. Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter oder als sonstige Vertrauensperson aus, sollte man sich in verdächtigen Fällen den Namen nennen lassen und später die örtliche Polizeibehörde anrufen«, rät die Polizei-Pressestelle.

Habe man am Telefon Zweifel an der Echtheit des Anrufers, solle man am besten auflegen und den kostenlosen Notruf 110 wählen. So erreiche man immer die »echte« Polizei.