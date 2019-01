Lesen, noch bevor sie es in der Schule gelernt haben – für die meisten hochbegabten Kita-Kinder ist dies kein Problem. »Manche Kinder lesen bei uns anderen vor«, sagt die Leitung der Kita Maiwiese in Herford. Hier wird Förderung für hochbegabte Kinder angeboten. Foto: Moritz Winde

Von Karin Koteras-Pietsch

Felix ist heute sechs Jahre alt und besucht seit zwei Jahren die Maiwiese. »Er war von Anfang an kein normales Kinder. Er hat uns immer sehr gefordert«, erzählt sein Vater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. »Wir haben das nicht weiter fokussiert und ihn einfach für ein pfiffiges Kind gehalten.« Felix sei immer sehr sensibel gewesen, habe schon als Baby bei bestimmten Liedern geweint. Heute weiß der Vater, dass hochsensibel und hochbegabt eng beieinander liegen. Bis zu dieser Erkenntnis war es allerdings ein langer Weg.

Der Junge musste vor die Tür

Felix sei mit drei Jahren zunächst in eine Kita gekommen, in der die Pädagogen nicht erkannt hätten, dass der Junge anders ist. »Felix hatte Angst vor traurigen Sachen. Dennoch musste er Märchen mit anhören. Er erlebte Gefühle, die er nicht einordnen konnte, reagierte dementsprechend. Er wurde laut«, erinnert sich der Vater. Die Kita-Mitarbeiterinnen hätten dies als schlechtes Benehmen gewertet, den Jungen vor die Tür gestellt. Heute wissen die Eltern, dass man schon damals die Geschichten mit dem Kind hätte besprechen müssen. »Er hätte dann selbst entscheiden können, was er hören will und was nicht. Dazu war er in der Lage«, weiß der Vater.

Gespräche zwischen Eltern und Kita führten zu keinem Ergebnis. »Das hat uns viel Kraft gekostet«, erinnert sich der 35-Jährige. »Wir haben versucht, das aufzufangen.« Felix habe ständig Aufmerksamkeit gebraucht. »Wir mussten mit ihm lesen, spielen, Sport treiben. Und eine Stunde reichte nicht aus. Ihm wurde immer schon schnell langweilig. Er braucht permanent Input«, beschreibt der Vater seinen Sohn. Er habe ein extremes Raumgefühl und ein besonders gutes Gedächtnis. »Er kann einen Spielplatz, auf dem er vor zwei Jahren im Urlaub gespielt hat, heute noch genau beschreiben.«

Individuelle Förderung Hochbegabter seit 2001

Die Eltern nahmen ihr Kind nach einem Jahr aus der Kita, besuchten gleichzeitig die Beratungsstelle von Malgosia Lademann-Böhmer in der Kita Maiwiese. »Sie hat uns dort abgeholt, wo wir waren«, ist der Vater heute noch dankbar. »Erst mal haben wir uns beraten lassen. Wir als Eltern wollten lernen, mit bestimmten Situationen umzugehen.« Von Malgosia Lademann-Böhmer haben sie Bestätigung für ihren Umgang mit Felix bekommen. Es sei gut, auf ihn einzugehen, habe sie gesagt. Und sie habe auch gleich von Hochbegabung bei Felix gesprochen. »Einen Test wollten wir nicht machen lassen. Unser Sohn sollte nicht in eine Schublade gesteckt werden.«

Malgosia Lademann-Böhmer hat sich an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zur Fachkraft für Hochbegabtenförderung ECHA-Diplom am ICBF (Internationales Centrum für Begabungsforschung) qualifiziert. Seither schlägt ihr Herz für die Begabtenförderung. Seit 2001 werden in der Kita Maiwiese nun auch hochbegabte Kinder individuell und begabungsorientiert gefördert. Kooperationspartner ist die Stiftung Bildung zur Förderung Hochbegabter. »Wir wollen die Stärken stärken und die Schwächen schwächen«, beschreibt die Kita-Leiterin den Grundsatz des Handelns in »ihrer« Einrichtung.

»Sie haben ein gutes Gedächtnis und ein großes Wissen.«

»Das pädagogische Konzept, das pädagogische Personal, die Materialien, Angebote, Projekte und die Räumlichkeiten spielen eine große Rolle«, sagt Lademann-Böhmer. Eine spiel- und lernfreundliche Umgebung sei von großer Bedeutung. So sind zum Beispiel vor den Gruppen Tafeln angebracht, auf denen die täglichen Projekte angeschlagen werden – in Schrift und Bild. »Wichtig ist aber zu betonen, dass jedes Kind an einem Projekt teilnehmen kann, aber nicht muss. Und jedes Kind, auch das normal begabte, kann Vorschläge machen. Denn: Individuelle Förderung steht immer im Vordergrund.«

Malgosia Lademann-Böhmer erzählt von hochbegabten Kindern, die anderen Kindern Bücher vorlesen oder beispielsweise schon mir drei Jahren die Ironie der Sprache erkennen können. Sie würden andere Kinder korrigieren, wenn diese es mit der Sprache nicht so genau nehmen. »Sie haben ein unglaubliches Gedächtnis, nehmen Dinge schnell auf, erinnern sich schnell und haben ein großes Wissen, weil sie systematisch an Themen herangehen«, erklärt Lademann-Böhmer.

Kinder sind unter ihresgleichen

»Die hochbegabten Kinder sind bei uns unter ihresgleichen, können sich austauschen, sich gegenseitig verstehen«, beschreibt sie den Kita-Alltag. »Die hochbegabten Kinder sind in einer Gruppe, sie sollen das Gefühl haben, nicht allein zu sein. Dann ist ihre Andersartigkeit auch nicht so präsent.« Aber ganz gleich, ob hoch- oder normal begabt: »Wir fördern alle Kinder, damit sie sich gut entwickeln. Alle sollen ihr Ziel erreichen, glücklich und zufrieden sein.«

