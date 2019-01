Nur in wenigen Herforder Grundschulen gibt es noch Kakao. Foto: dpa

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Seit Monaten wird über die Subventionierung gesüßter Milchgetränke an Schulen gestritten. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft hatte wegen fragwürdiger Werbeaussagen im Dezember sogar eine Unterlassungserklärung abgeben müssen : Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte Milch NRW abgemahnt. Dabei spielt Schulmilch vielerorts kaum noch eine Rolle – so auch in Herford.