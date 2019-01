Erich Hartmann war zur NS-Zeit Landrat im Kreis Herford und verantwortlich für die Zerstörung der Bünder Synagoge. Deshalb wird er nicht mit einem Foto in der Landrat-Galerie gewürdigt. Kreisarchivar Wolfgang Silger hat nun einen Infotext verfasst. Foto: Moritz Winde

Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Er war Landrat während der Zeit des Nationalsozialismus und für die Zerstörung der Bünder Synagoge verantwortlich. Deshalb wurde Erich Hartmann in der Galerie im Kreishaus nicht – wie die anderen – mit einem Foto geehrt. Die Lücke wurde nun aber mit einem textlichen Hinweis geschlossen.

Von 1933 bis 1945 war der Kaufmann Erich Hartmann Landrat für den Kreis Herford. Während der Schreckensherrschaft der Nazis hatte er als Mitglied der NSDAP politisch Karriere gemacht. Sein politischer und beruflicher Werdegang ist auf mehreren Seiten im Staatsarchiv Detmold hinterlegt.

Text von Wolfgang Silger

Doch obwohl alle bisherigen Landräte und auch die Oberkreisdirektoren mit einem Foto im großen Sitzungssaal des Kreishauses gewürdigt werden, wurde diese Ehrung dem SS-Sturmbannführer nicht gewährt. Hartmann hatte in der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 den Befehl zur Zerstörung der Bünder Synagoge gegeben. Dafür wurde ihm 1949 der Prozess vor dem Bielefelder Schwurgericht gemacht.

Kreisarchivar Wolfgang Silger hatte nun darauf aufmerksam gemacht, dass die Galerie der Herforder Landräte unvollständig ist. Er regte an, für Hartmann nicht dessen Foto, sondern einen Auszug aus dem damaligen Gerichtsurteil zu verwenden. »Damit ist eine gute Lösung gefunden, die Galerie nun zu komplettieren, den Landrat Hartmann jedoch nicht zu ehren«, sagte Silger.

Landrat Jürgen Müller unterstützte diese Anregung. »Für seinen Befehl, die jüdische Synagoge in Bünde zu zerstören, wurde Erich Hartmann zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Der Kreis hat die Pflicht, daran zu erinnern. Anlässlich des Gedenkens an 80 Jahre Pogromnacht im vergangenen Jahr ist mir das Thema noch einmal bewusst geworden«, sagte Müller.

Angestellter bei Humana

In dem Text, der von Silger verfasst und nun in der Landrat-Galerie nachzulesen ist, steht – unter anderem – folgender Auszug aus dem Urteilsspruch: »Der Angeklagte ist des Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit schwerem und einfachem Landfriedensbruch sowie der Zerstörung eines Gebäudes schuldig.«

Neben der Gefängnisstrafe wurden ihm die bürgerlichen Ehrenrechte für drei Jahre aberkannt, da »sein Verhalten bei der Tat eine im hohen Maße eine ehrlose Gesinnung zeigte«. 1950 wurde Hartmann nach Verbüßung seiner Strafe aus der Haft entlassen. Er zog ins Sauerland, hatte aber weiterhin Verbindung zu Herford: als Angestellter und Abteilungsleiter der Humana-Milchwerke. Am 23. Februar 1976 verstarb er in Achim bei Bremen, wo er zuletzt bei seinen Töchtern gewohnt hatte.

Vier Landräte von Borries

Seit 1816 hatte der Kreis Herford 16 Landräte und sechs Oberkreisdirektoren; die Doppelspitze wurde 1999 abgeschafft. Der erste Landrat von 1816 bis 1831 war Fanz Haß. Ihm folgte von 1832 bis 1838 Philipp von Borries, der zuvor von 1816 bis 1831 Landrat in Bünde war. Aus der Familie der von Borries gab es insgesamt vier Landräte: Georg von Borries amtierte von 1838 bis 1870, Rudolf von Borries 1870 bis 1890, Georg von Borries jun. 1891 bis 1902, Franz von Borries 1903 bis 1933.

Es folgten (nach Erich Hartmann) Carl von Laer 1945 bis 1946, August Griese 1946 bis 1962, Ernst Albrecht 1962 bis 1977, Siegfried Moning 1977 bis 1989, Gerhard Wattenberg 1989 bis 1999, Hans-Georg Kluge 1999 bis 2003. Die einzige Frau bis heute war Lieselore Curländer von 2003 bis 2009. Nach ihr war Christian Manz von 2005 bis 2015 Landrat, Jürgen Müller hat das Amt seit 2015 inne.

Die sechs Oberkreisdirektoren waren Hans Friedrichs 1946 bis 1954, Wolfgang Lorke 1954 bis 1958, Günther Bantzer 1958 bis 1965, Wolfgang Kuhr 1965 bis 1974, Manfred Ragati 1975 bis 1985 und Henning Kreibohm 1985 bis 1999.