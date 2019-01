Oberin Amalie (gespielt von Katja Heyde, rechts) verzweifelt an ihrer Klosterschülerin Franziska Knickbein (Charleen Barth), die sie ständig mit einer Bierflasche erwischt. Die Laienspielschar Falkendiek zeigt das Stück »Atelier Gauner & Co. KG«. Foto: Thomas Meyer

Von Thomas Meyer

Herford (WB). Mit ihrem neuen Stück »Atelier Gauner & Co. KG« wagt die Laienspielschar Falkendiek einen Abstecher in die Milieus der Kunst und des Klosters – natürlich auf Plattdeutsch.

Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens lädt die Theatergruppe an fünf Spieltagen ab Mitte Februar auf den Hof von Laer und in die Olof-Palme-Gesamtschule nach Hiddenhausen ein. Das Bühnengeschehen dreht sich um Kunstmaler Konrad Griesebeck, seinen sensibel-schüchternen, aber fleißigen Neffen Justus und seinen zweiten Neffen, den charmant-verschlagenen Gernot Gauner.

Ins Plattdeutsche übersetzt

Wie dessen Nachname schon sagt, hat der allerdings auch noch andere Dinge im Sinn. Er will den Bekanntheitsgrad seines Onkels nutzen, um mit den von ihm gemalten Bildern das große Geld zu machen. Da hat er jedoch nicht mit den Nonnen des Klosters gerechnet...

Die Laienspielschar Falkendiek wurde im Jahre 1949 gegründet. Das erste Stück hieß »Geoue Nobers«. Der Reinertrag der Aufführungen wurde damals für die Linderung der Not von Vertriebenen aufgewandt. Diese Tradition des Spendens der Einnahmen für einen wohltätigen Zweck hat die Gruppe bis heute beibehalten. Ebenso bleiben die Schauspieler der plattdeutschen Sprache treu, in der alle Stücke – genau wie in den vorigen Jahrzehnten – gespielt werden.

Da aber viele Theaterstücke ursprünglich nicht auf Plattdeutsch verfasst sind, werden diese mit viel Geduld, Liebe und Herzblut übersetzt. Dafür ist zurzeit Charleen Barth zuständig. Und auch für die Darsteller ist Plattdeutsch eine Herausforderung. »Im Gegensatz zu früher müssen die meisten Schauspieler das Plattdeutsch wie eine Fremdsprache lernen«, sagt Barth.

Kartenreservierung empfohlen

Vier Aufführungen finden im Hofrestaurant der Familie von Laer, Senderstraße 23, in Schwarzenmoor statt: am Samstag, 16. Februar, 19 Uhr; am Sonntag, 17. Februar, 16 Uhr; am Samstag, 23. Februar, 19 Uhr, und am Sonntag, 24. Februar, 16 Uhr. An jeweils beiden Tagen gibt es Bratwurst vom Grill und Kaltgetränke, an den Sonntagen zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Eine weitere Aufführung ist für Sonntag, 3. März, 16 Uhr, in der Aula der Olof-Palme-Gesamtschule Hiddenhausen geplant. Der Eintritt kostet 10 Euro auf allen Plätzen bei freier Platzwahl. Informationen und Kartenreservierung unter Telefon 0178/1691128 oder im Hofladen der Familie Klostermeier, Wullbrinkholzweg 113.