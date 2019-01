Noch im Dschungel – bald in Herford. Peter Orloffs Auftritt in der Jakobikirche steht nichts im Wege. Foto: Stefan Menne/TVNOW

Von Lukas Brekenkamp

Herford (WB). Herforder Fans des Sängers Peter Orloff müssen sich keine Sorgen machen: Sein Auftritt am 30. Januar in der Radewiger Jakobikirche ist nicht in Gefahr. Seine Teilnahme an einem Konzert der Schwarzmeer-Kosaken in Lübbecke am 8. Februar hatte der gebürtige Lemgoer zuvor abgesagt.

Denn noch sitzt Peter Orloff im australischen Dschungel fest: Er ist einer der Teilnehmer der RTL-Sendung »Ich bin ein Star, holt mich hier raus« . Bereits am Samstag, 26. Januar, steht das große Finale an – mit Peter Orloff? Schon vier Tage später will der 74-Jährige dann mit dem Schwarzmeer-Kosakenchor in der Herforder Jakobikirche auftreten.

Absage in Lübbecke wegen TV-Auftritt

Und dabei bleibt es auch, teilte die Troja Musikproduktion und Verlags GmbH auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTS mit. Allerdings kann Orloff an einem für den 8. Februar geplanten Konzert in Lübbecke definitv nicht teilnehmen. Grund dafür sei ein zusätzlicher Fernsehtermin, der kurzfristig angesetzt worden sei. In Lübbecke werde ihn Stefan Arininsky ersetzen.

Orloff war zunächst als Solokünstler (»Ein Mädchen für immer«) erfolgreich, später mit dem Schwarzmeer-Kosakenchor. Mit diesen Sängern tritt er regelmäßig in Kirchen auf – wie etwa in Herford. Aktuell kämpft der einstige Schlagerstar um die Dschungelkrone. Das mache er vor allem für caritative Zwecke, wie sein Management, die Troja GmbH, betonte – seine Gage wolle der Musiker spenden. Eintrittskarten für das Konzert (Beginn 19.30 Uhr) gibt es in der Geschäftsstelle des WESTFALEN-BLATTS in Herford an der Brüderstraße 30.