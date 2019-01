Tatort Bahnhof: In dieser Gasse wurde eine junge Frau ausgeraubt und verletzt. Die Täter wurden verurteilt. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (HK). Er ist fast noch ein Kind, hat aber bereits eine beachtliche kriminelle Karriere hinter sich: Ein 15-jähriger polizeibekannter Herforder muss nun für zwei Jahre ins Gefängnis. Er hatte eine junge Frau am Bahnhof ausgeraubt und mit einem Messer verletzt. Die Beute: vier Euro und ein Handy.

Emotionale Szenen spielen sich gleich zu Beginn des Prozesses vor dem Jugendschöffengericht ab. In Handschellen und Fußfesseln wird der Angeklagte – er befindet sich seit seiner Festnahme kurz nach der Tat in U-Haft – in den Gerichtssaal geführt. Seine Eltern und sein Bruder sitzen auf den Zuschauerbänken.

Immer wieder nimmt der 15-Jährige Augenkontakt zu ihnen auf. Irgendwann hält es die Mutter nicht mehr aus. Sie eilt zu ihrem Sohn, drückt ihn an sich und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Die beiden Justizbeamten lassen die Zärtlichkeiten zu, obwohl jeglicher Kontakt zu Inhaftierten eigentlich verboten ist und nur dem Verteidiger gestattet ist.

Insgesamt vier Anklagen

Sie Staatsanwältin trägt insgesamt vier Anklagen vor. Dem Jugendlichen wird Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl vorgeworfen. Während er diese Straftaten weitgehend einräumt, macht er zur heftigsten Anklage, dem schweren Raub am Bahnhof, zunächst keine Angaben.

Laut Staatsanwaltschaft soll er gemeinsam mit einem Komplizen (19) in der Nacht des 11. Oktober 2018 gegen 0.54 Uhr eine junge Frau in der Nähe der Unterführung »abgezockt« haben. »Dies ist ein Überfall« soll er gerufen und dabei mit einem Küchenmesser herumgefuchtelt haben.

Die 31-Jährige händigte ihr Portemonnaie mit vier Euro Inhalt aus, weigerte sich aber ihr iPhone 6 Gold herauszugeben. Daraufhin soll der 15-Jährige zugestochen haben. Das Opfer erlitt eine zwei Zentimeter lange Stichwunde an der Hand.

Viel gravierender als die körperlichen Verletzungen sind die seelischen. Die junge Frau bricht bei ihrer Aussage in Tränen aus, sagt, sie traue sich nachts nicht mehr nach draußen, brauche psychologische Hilfe.

Der Angeklagte bricht daraufhin sein Schweigen und gibt den Raub und die Erpressung zu. Das Gericht verurteilt ihn insgesamt zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe ohne Bewährung. »Wir prüfen, ob wir Berufung einlegen, allerdings nur gegen die Höhe der Haftstrafe«, kündigt Verteidiger Christian Thüner an.

Der Komplize, der von der Polizei vorgeführt werden musste, wurde zu einer halbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.