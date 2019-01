Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Wann ist ein Mensch ein Mensch? Diese existenzielle Frage beantwortet Johanna Reich mit Hilfe der digitalen Gesichtserkennung. Ein Tonklumpen wird so lange geformt, bis er als etwas Menschliches wahrgenommen wird.

Der Beitrag der aus Minden stammenden Künstlerin ist Teil der neuen Marta-Ausstellung in der Lippold-Galerie. Unter dem Titel »OWL5 – Spurensuche« sind neun Kunstschaffende beteiligt. Allesamt haben sie eine Beziehung zur Region – und sei es nur wie im Fall von Hamid Sulaiman, dass er nach seiner Flucht aus Syrien in Bielefeld Station machte.

Hat ein Foto noch Beweiskraft?

Eine große Rolle spielt die Fotografie. Karsten Kronas zum Beispiel, der in Bielefeld lebt, arbeitet mit analogen Belichtungs- und Entwicklungsfehlern. Diese vergrößert er zu kreisförmigen Motiven, die ihren Ursprung kaum erahnen lassen. Aus einigen dieser Punkte hat er Poster gemacht, die er in der Herforder Innenstadt aufgehängt hat und noch aufhängen wird.

Die Frage nach der aktuellen Bedeutung der Fotografie stellt sich beim Werk von Anna Wachsmuth, die ausschließlich mit Material arbeitet, welches sie im Netz gefunden hat. So nutzt sie Google Maps, um an Ansichten vom Gazastreifen zu kommen, die dann an eine ungewöhnliche Tapete denken lassen. Für überflüssig hält Wachsmuth die Fotografie trotzdem nicht. Allerdings sei zu fragen, ob ein Foto noch eine Beweiskraft habe.

Kunst als Spurensuche

Anders sieht der Ansatz von Lucie Marsmann aus, die seit 2003 in Bielefeld lebt. Ihre Serie »Ulla und Willi« feiert die Fotografie regelrecht. Aus dem Fotoarchiv ihrer Großeltern hat sie bereits zwei Bücher gemacht.

Zu den alten Aufnahmen in Schwarzweiß kommen Farbfotografien, die die aus Wuppertal stammende Künstlerin an den liebsten Urlaubsorten ihrer Großeltern gemacht hat. So wurde ihre Reise zu den Orten der Vergangenheit eine familiäre Spurensuche. Die Fotos sollen helfen, die Erinnerung weiterzutragen.

Um Spurensuche geht es auch bei Claude Horstmann. So zum Beispiel, wenn sie im Straßenbild auf Dinge oder Fragmente stößt, die eine Geschichte erzählen. Ein Durchbruch in einer Betonwand oder ein Tuch, das über einem Verkehrspoller hängt, lassen an menschliches Tun beziehungsweise Vergessen denken. Weil Motive nicht planbar sind, sondern der Zufall eine wichtige Rolle spielt, entstehen die meisten der Bilder mit einem Smartphone.

Lippischer Eisenbieger

Bei soviel Fotografie und dem tiefsinnigen Nachdenken darüber wirkt der künstlerische Eisenbieger Gary Schlingheider fast schon wie ein Exot. Auch die Aussage, es sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, nach OWL zurückzukehren, verleiht ihm wegen der zum Ausdruck gebrachten Heimatliebe einen Ausnahmestatus.

Dabei sei es auch praktisch, einen Teil des Jahres in Lage-Hörste zu verbringen, weil er da ein großes Atelier habe. Doch auch in Berlin besitzt er weiterhin eine Wohnung und ein – kleineres – Atelier.

Die Arbeit, die er im Marta zeigt, besteht aus langen Metallstangen, die er mit einer Biegemaschine in Formen verwandelt. Da mag man an eine Carrera-Bahn denken oder die Umrisse eines Rubgyballs. Die Spuren bleiben nach dem Verbiegen erhalten, ausdrücklich verzichtet der 35-Jährige darauf nachzulackieren: »Ich lasse die Vergänglichkeit zu.«

Die Ausstellung (zu sehen bis zum 5. Mai) wird am Sonntag, 27. Januar, um 11.30 Uhr eröffnet. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog (14 Euro).