Eigentlich ist hier alles bewaldet. Beim digitalen Geländemodell fließen aber nur Messpunkte von der Erdoberfläche in die Berechnung ein. Die Markierung zeigt den Grabhügel in Herford. Die Einfärbungen des Geländes bezeichnen die Höhenunterschiede: Rote Bereiche liegen höher, blaue niedriger. Foto: Datengrundlage Land NRW (2018)/Grafik: LWL-Archäologie/I. Pfeffer

Von Bernd Bexte

Den genauen Ort verrät Ingo Pfeffer nicht. »Hier soll ja niemand Unbefugtes tätig werden«, sagt der Archäologe beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Münster. Er hat in Herford einen vorzeitlichen Grabhügel ausfindig gemacht. Doch nicht mit Karte und Spaten ist der gebürtige Vlothoer losgezogen. Für die Suche am Schreibtisch braucht es lediglich die neuen digitalen Geländemodelle für den Kreis Herford. Diese liegen mittlerweile flächendeckend für NRW vor.

Beim »Airborne Laserscanning« (ALS) messen Flugzeuge beim Überflug das Geländeprofil. Das Besondere: In das Geländemodell fließen nur Messwerte von der Erdoberfläche ein, Baumkronen oder Hausdächer werden automatisch herausgerechnet.

16 verborgene Fund entdeckt

»Wir können jetzt erstmals systematisch bewaldete Flächen untersuchen, ein unschätzbarer Vorteil«, erklärt der 51-Jährige, der in Münster die Datenbank der LWL-Archäologen betreut. »So erfahren wir von Fundstellen, die uns sonst verborgen geblieben wären. Die Spanne reicht von vorgeschichtlichen Wallanlagen bis zu Relikten aus dem Zweiten Weltkrieg.«

16 verborgene Funde hat seine Analyse des am Computer erstellten Geländemodells jetzt für den Kreis Herford ans Tageslicht gebracht. Dazu zählen sieben Bereiche mit gut erhaltenen Wölbäckern (im Mittelalter aufgeworfene Äcker), zwei Hohlwege, eine spätermittelalterliche Landwehr, ebenso eine mittelalterliche Turmhügelburg, ein Wartturm, zwei Mühlen und eben jener Grabhügel. »Im Vergleich zu anderen Kreisen ist das relativ wenig«, erklärt Pfeffer. Das liege daran, dass das Wittekindsland nur spärlich bewaldet ist, so dass entsprechend wenig unbekannte Fundstellen unter den Baumkronen zu erwarten waren.

Reste einer Landwehr

Einige Entdeckungen hat Pfeffer bei der Analyse der Luftbilder dennoch gemacht: An der Grenze zwischen Bünde und Rödinghausen wurde die Fortführung einer Landwehr entdeckt – obwohl bereits größtenteils eingeebnet und nur noch ein Höhenunterschied von wenigen Zentimetern zwischen Grabensohle und Wallkuppe vorhanden ist.

Neues gibt es von der sogenannten Schwedenschanze in Vlotho, eine kleine Wallanlage unweit der Burgruine auf dem Amtshausberg. Die Anlage, deren historischer Ursprung und Funktion unklar sind, ist mit einer Größe von 50 mal 50 Metern deutlich kleiner als in der Literatur aufgeführt. »

Unbekannter Grabhügel

Und da ist der Grabhügel in Herford mit einem Durchmesser von 16 bis 18 Metern. 18 solcher Bestattungsplätze aus der Jungsteinzeit, Bronze- oder Eisenzeit sind kreisweit bislang bekannt. Sie zu finden ist allerdings schwierig, da sie mit bloßem Auge in dichtem, schwer zu durchdringenden Wäldern nur schwer ausfindig zu machen sind und kaum als Hügel gelten können. Denn die meisten sind mittlerweile erodiert und zu fest eingeebnet. »Der jetzt entdeckte ist nur 30 bis 40 Zentimeter hoch.«

Aus dem Flugzeug wird das Gelände eingescannt. GPS-Satelliten geben die jeweilige Position an. Abbildung: Bezirksregierung Köln Foto: Bezirksregierung Köln Aus dem Flugzeug wird das Gelände eingescannt. GPS-Satelliten geben die jeweilige Position an. Abbildung: Bezirksregierung Köln Foto: Bezirksregierung Köln

Das digitale Geländemodell bietet allerdings eine andere Perspektive, zumal die Daten mit einem speziellen Programm am Computer in ein plastisches 3-D-Modell umgewandelt und die Bodenstrukturen deutlicher herausgearbeitet werden. So ist in der Mitte des jetzt entdeckten Grabhügels eine Vertiefung erkennbar. »Wahrscheinlich wurde er bereits in antiker Zeit ausgeraubt«, vermutet Pfeffer. Aber vielleicht birgt er dennoch Relikte der Vergangenheit. »Ein Archäologe wird ihn sich sicherlich später einmal ansehen.«

Über die Auswertung des digitalen Geländemodelles für den Kreis Herford hat Pfeffer im Historischen Jahrbuch für den Kreis Herford 2019 einen Aufsatz geschrieben (Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld, 2018).