Eine Hummel fliegt eine Phacelia-Blüte an: Ein zunehmend seltenes Bild, der Insektenschwund ist offenkundig. Verantwortlich dafür sind auch die Produktionsmethoden der konventionellen Landwirtschaft – die sich wiederum am Verbraucherverhalten orientiert. Foto: dpa

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Fest, sauber, unbeschadet – so wollen Verbraucher ihr Obst und Gemüse. Der dafür notwendige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln lässt aber viele Insekten verschwinden. Wie diesen Konflikt lösen? Auf dem Herforder Ackerbautag wurde darüber heftig diskutiert.

Etwa 500 Teilnehmer konnte Kreislandwirt Wilhelm Brüggemeier im Schützenhof begrüßen. Die Ackerbauern blicken auf ein Ausnahmejahr zurück: Sie erlebten 1740 Sonnenstunden – so viele wie noch nie – bei einer extremen Trockenheit. In Fachvorträgen erörterten Experten wichtige Themen des Ackerbaus. Ein ganz besonderes hatte sich Herwig Scholz vorgenommen. Denn Insektensterben und Biodiversität beschäftigen nicht nur Landwirte.

Eine Zahl habe vor etwa eineinhalb Jahren die Öffentlichkeit aufgeschreckt, erläuterte der Experte der Bezirksstelle für Agrarstruktur Düsseldorf/Ruhrgebiet der Landwirtschaftskammer: Laut einer Studie sei die reine Masse der Insekten innerhalb von 27 Jahren um 75 Prozent gesunken. Dafür würden vor allem die Landwirte

verantwortlich gemacht. Diese Zahlen hätten sich über die Medien in der Öffentlichkeit verfestigt. »Fast 80 Prozent weniger Insekten, das ist, was hängen bleibt.« Es mangele jedoch an der notwendigen Differenzierung.

EU-Norm

»Sicher, die Landwirtschaft hat die Artenvielfalt durch Änderung der Anbaustruktur und Spezialisierung deutlich eingeschränkt.« Auch der Rückgang der Beweidung von Grünland spiele dabei eine Rolle. Ein entscheidender Grund dafür seien aber auch die Qualitätsansprüche der Verbraucher.

Laut EU-Norm müssten die Produkte »frei von Schädlingen und frei von Schäden durch Schädlinge sein«, um vermarktet werden zu können. »Was bleibt uns da noch übrig?«, fragte Scholz rhetorisch in den Saal. Aus hygienischen Gründen sei die Insektenbekämpfung in den Ställen verbessert worden. »Deshalb sehen wir keine Schwalben mehr.«

Dabei sei das Wort »Insektensterben« nicht angemessen, Scholz bevorzugt den »Insektenschwund«. Denn nicht ganze Arten stürben aus – »in NRW sind nur zehn Insektenarten von etlichen tausenden streng geschützt« –, sondern die Anzahl der Tiere verringere sich. Scholz These: »Eine höhere Biodiversität bedeutet nicht zwangsläufig eine größere Biomasse an Insekten.« Entsprechend würden nicht zwangsläufig mehr Vögel die Ackerflächen bevölkern, wenn sich die Artenvielfalt erhöhe.

Biodiversitätsberaterin

Naturschützer versuchten mittlerweile Einfluss auf die Pachtverträge der Kommunen mit Landwirten zu nehmen. »Ihre Forderung: Verpachtung nur bei Insektizid und Glyphosatverbot«, kritisiert er die zunehmende Politisierung des Themas.

Dennoch: Die Landwirte seien für den aktuellen Zustand mitverantwortlich. »Schicken sie ihre Rinder früher auf die Weide«, appellierte Scholz an die Anwesenden. Vielfach beginne die Weidehaltung erst im Juni. Insekten und Vögeln fehlten die Kuhfladen.

Die Landwirtschaftskammer hat das Thema erkannt. Mit Inken Potthast gibt es seit Jahresbeginn erstmalig eine Beraterin in Sachen Biodiversität für ganz OWL. Sie informiert Landwirte über geeignete Maßnahmen und Fördermöglichkeiten.