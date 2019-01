Herford (WB). Ein übermüdeter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Unfall auf der Halberstädter Straße in Herford verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der 31-jährige Fahrer eines VW Lupo gegen 6.10 Uhr in Höhe des Hauses mit der Nummer 26 mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Der Einschlag war so heftig, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.

»Übermüdung und die damit einhergehende Gefahr des Sekundenschlafes werden von vielen Autofahrern unterschätzt«, warnt Polizeisprecher Steven Haydon. Das Reaktionsvermögen nehme rapide ab, Geschwindigkeiten und Entfernungen würden falsch eingeschätzt, der Sekundenschlaf werde zum Blindflug.

Fast jeder fünfte Unfall eine Folge von Müdigkeit

»Bei einem Tempo von 50 Stundenkilometern fährt ein Auto in nur einer Sekunde rund 14 Meter«, rechnet Haydon vor. Studien zufolge soll bei fast jedem fünfte Unfall ein müder Autofahrer die Ursache sein.

»Die Übermüdung hat auf die Fahrtüchtigkeit des Fahrers ähnliche Auswirkungen wie der Alkoholkonsum«, sagt Haydon. Nach 24 Stunden ohne Schlaf reagiere eine Person genauso verlangsamt wie mit einer Blutalkoholkonzentration von einem Promille.

Körpersignale, die auf ein gravierendes Schlafdefizit hinweisen, sind Gähnen, Körperkribbeln, Verspanntheit, Augenbrennen, ein trockener Mund und Schreckmomente, ohne eine konkrete Gefahrenlage. Bei solchen Anzeichen von Schläfrigkeit müsse die Fahrt sofort unterbrochen werden.

Bei Sekundenschlaf droht eine Freiheitsstrafe

»Jede Fahrt sollte ausgeruht angetreten werden«, sagt Haydon. Dazu gehöre auch der Verzicht auf Alkohol und ermüdenden Medikamenten. Auf das Raumklima im Auto sei genauso zu achten, wie auf die richtige Ernährung.

Der Sekundenschlaf aufgrund der Übermüdung ist ein körperlicher Mangel im Sinne des Strafgesetzbuches. Wer im Straßenverkehr trotzdem ein Fahrzeug führt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.