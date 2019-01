In dem Haus ist bislang noch die psychiatrische Tagesklinik des Kreises Herford untergebracht. Diese könnte voraussichtlich direkt ans Klinikum Herford angeschlossen werden.

Kreis sucht seit längerem nach Standort

Seit Monaten sucht der Kreis nach einem geeigneten Standort für einen stationären Hospiz. In einer Pressemitteilung des Landrats Jürgen Müller im vergangenen Jahr hieß es: »Betroffene einer lebensbegrenzenden Erkrankung bedürfen einer umfassenden Pflege, Unterstützung und Begleitung. Dafür reichen ambulante Angebote manchmal nicht mehr aus. Um den Bedürfnissen sterbender Menschen gerecht zu werden, wird der Aufbau eines stationären Hospizes im Kreis Herford vorangebracht.«

Gespräche mit Kirchenkreis und Krankenhäusern

Der Landrat hat in den vergangenen Monaten in diesem Zusammenhang Gespräche mit dem Evangelischen Kirchenkreis Herford, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Vlotho sowie dem Klinikum Herford und dem Lukas-Krankenhaus in Bünde geführt. Alle Beteiligten hätten sich darauf verständigt, zum Aufbau eines stationären Hospizes ihre jeweilige Fachkompetenz in die Planung einzubringen.

Mit dem Hospiz soll die Betreuung Schwerstkranker und sterbender Menschen im Kreisgebiet verbessert und den Betroffenen wie auch deren Angehörigen eine wohnortnahe Begleitung ermöglicht werden. Entsprechende Einrichtungen existieren derzeit lediglich in der Nachbarschaft wie beispielsweise in Bielefeld-Bethel, Detmold und Lübbecke.

Forderung der Hospiz-Bewegung

Der Vorsitzende der Hospiz-Bewegung Herford, Bernd Bahle, hatte in der Vergangenheit mehrfach auf den Bedarf eines stationären Hospizes hingewiesen. Aus seiner Sicht wäre ein Hospiz mit zehn stationären Betten eine angemessene Größe. Die Pläne sollen demnächst auch im Bauausschuss der Stadt Herford beraten werden.