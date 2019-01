Von Moritz Winde

Herford (WB). Sein Herz schlägt für den Himalaya: Der Herforder Architekt Christoph Feld war wieder in Nepal unterwegs. Zurückgekehrt ist er mit besonderen Erlebnissen und jeder Menge außergewöhnlicher Aufnahmen. Die schönsten hat er in einem Kalender zusammengestellt.

Alte Liebe rostet nicht: Seinen ersten Trip in den südasiatischen Staat unternahm Christoph Feld gegen Ende seines Studiums.

»Die Entscheidung, nach Nepal zu reisen, entstand im Winter 1993 aus einem intensiven Gespräch mit einem neuen Mitbewohner. Nur eine Woche nach dieser durchzechten Nacht waren die Flüge gebucht und ein Trainingsprogramm für das Himalaya-Trekking entworfen«, erinnert sich der 50-Jährige.

Der erste Tag am anderen Ende der Erde sei ein Schock gewesen. »Die vertraute Welt in Europa war ein krasser Gegensatz zur Wirklichkeit in Nepal.« Einfachste Häuser mit primitivsten Läden, Garküchen neben historischen Tempeln, Menschen, die so anders gewesen seien: »Ich verspürte Einsamkeit, obwohl ich mitten im Getümmel war.«

Zum Vergleich: Die Hauptstadt Kathmandu ist flächenmäßig kleiner als Herford, die Einwohnerzahl beträgt aber eine Million. Feld: »Der Smog ist extrem.«

Man könnte meinen, der Herforder hätte schnell das Weite gesucht. Doch es sei etwas Unerwartetes passiert: »Wir als Fremde erlebten eine Freundlichkeit und Lebensfreude, die ansteckend war.«

Es entstand eine Liebe, die ihn bis heute nicht mehr losgelassen hat. Inzwischen ist Christoph Feld gemeinsam mit seiner Ehefrau – Silvia Nikulski teilt seine Leidenschaft – häufig im Land des Himalaya gewesen. Sein ständiger Begleiter war die Fotoausrüstung.

In seinem neuen Kalender zeigt er Menschen, denen er im Kathmandu-Tal begegnet ist. Ob Mönch oder Obsthändler, Bauer oder Bergführer: Alle Motive strahlen eine Herzlichkeit und Heiterkeit aus, die ansteckend ist.