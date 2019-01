Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Feminin, figurbetont und ja, auch sexy: Die Mode der 40er Jahre in Hollywood war glitzernd und glamourös – so wie zehn Schülerinnen des Anna-Siemsen-Berufskollegs in ihren glänzenden, prachtvollen Roben.

Selbst entworfen, selbst zugeschnitten, selbst genäht – und das alles innerhalb von drei Wochen. Die künftigen »bekleidungstechnischen Assistentinnen« aus der Oberstufe hatten keine leichte Aufgabe zu erfüllen.

Leichte Stoffe, raffinierte Details

Elegant und stilsicher, aber dennoch locker fallend und bequem: Die Mode in den 40er Jahren war – vor allem nach dem Krieg – befreit von allen Zwängen. Sie dokumentierte die neue Freiheit der Frauen, betonte aber dennoch ihre Weiblichkeit mit tiefen Dekolletés, schmalen Taillen, breiten Schultern und raffinierten Drappierungen. »Das war schon nicht einfach zu nähen. Die Ausschnitte sind herzförmig, Knöpfe sind bezogen, die Stoffe weich und auch rutschig«, erklärt Leah Botterbusch, die in ihrem mintfarbenen Kleid sogar die Schultern frei lässt.

Für eine geschnürte, knallrote Korsage mit weitem Spitzenrock hat sich Janine Carmesin entschieden. Ihr Outfit ist rassig, im heutigen Gothic-Look, aber ein Cocktailkleid, in dem man musikalisch den Swing der 40er Jahre spürt. »Zu den Accessoires jener Zeit gehörten auch lange Handschuhe«, sagt Janine. Viele Roben sind schlicht geschnitten, aber von höchster Eleganz und aufgepeppt mit kleinen Details: schmale Gürtel, etwas Strass, Schlitz im Rock.

Modenschau im Juni

Das Projekt war betitelt mit »Gorgeous – I love your dress« (Herrlich, ich liebe dein Kleid) und sollte Stilelemente der 40er Jahre auf Mode von heute übertragen. Filme wie »Casablanca« oder die Hollywood-Schauspielerin Veronica Lake gaben den Schülerinnen viele Anregungen. »Wir mussten im Unterricht auch den gesellschaftlichen und politischen Hintergrund lernen«, sagt Yasmin Born, die ein schlichtes dunkelrotes Abendkleid mit tiefem Rückenausschnitt genäht hat.

Am Freitag präsentierten die zehn jungen Frauen ihre Entwürfe den Schülerinnen, die in zwei Jahren soweit sind – und die waren tief beeindruckt. Doch noch ist die Ausbildung nicht vorbei: »Wir müssen noch eine weitere Kollektion nähen und dann hoffentlich die Prüfung bestehen«, erklärt Janine Carmesin. Sämtliche Arbeiten aller drei Jahrgangsstufen werden dann am 26. Juni wie gewohnt in einer großen Modenschau auf dem Laufsteg im Herforder Stadttheater vorgeführt.