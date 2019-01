Bielefeld (WB/hz). Auf der viel befahrenen Braker Straße in Bielefeld ging am Freitag zeitweise nichts mehr. Die Polizei sperrte alle Fahrbahnen, nachdem ein Autofahrer (32) am Steuer zusammen gebrochen war und schwer verletzt wurde.

Wie Polizeisprecher Michael Kötter berichtete, war der 32-Jährige aus Herford am Freitag um kurz vor 12 Uhr auf der Braker Straße in Richtung Herforder Straße unterwegs, als er wegen eines plötzlichen internistischen Notfalls am Steuer die Kontrolle über einen Fiat Ducato verlor. Der Kleintransporter geriet über die Gegenfahrbahn und den Radweg auf den Gehweg. Dort krachte das Auto vor einen massiven Zaun mit Stahlelementen und Mauerwerk.

Offenbar wegen der Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleintransporter zurück nach rechts und rammte auf der Braker Straße noch ein geparktes Auto, hieß es von der Polizei. Der Herforder wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gefahren. Für den Rettungseinsatz und die folgende Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Braker Straße im Mittagsverkehr mehr als eine Stunde lang zwischen dem Kreisverkehr am Aldi-Supermarkt und der Jet-Tankstelle an der Ecke zur Herforder Straße gesperrt.

Der Fiat Ducato habe nach einer ersten Einschätzung nur noch Schrottwert, hieß es von der Polizei. Der gesamte Unfallschaden werde auf 15.000 Euro geschätzt.