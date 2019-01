Bürgermeister Tim Kähler, Beigeordnete Birgit Froese-Kindermann, Behindertenbeauftragte Martina Nickles, Inez Déjà (integrationsrat), Integrationsbeauftragte Stephanie Werblow und Beiratsvorsitzende Karin Buhre-Rödel (von links) stellten den neuen Stadtführer am Freitag im Rathaus vor. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). 44 Seiten stark, mit leicht verständlichen Sätzen gestaltet: So präsentiert sich der neue Stadtführer »Herford erleben – in einfacher Sprache«. Mit dem Heft will die Stadt vor allem Bürgern, die Probleme mit der Sprache haben, interessante Orte und Angebote näher bringen.

Stadtführer ist ein Kooperationsprojekt

»Wir wollen eine Stadt für alle sein und wir möchten, dass möglichst viele das Heft lesen und verstehen können«, betonte Bürgermeister Tim Kähler am Freitag bei der Vorstellung der Broschüre im DIN A 4-Format. Der neue Stadtführer in »Einfacher Sprache« ist ein Kooperationsprojekt. Die Idee entwickelte sich aus der Teilhabeplanung und der Arbeit im Beirat für Menschen mit Behinderungen und im Integrationsbeirat.

Ziel: kulturelle Teilhabe ermöglichen

So soll zum einen Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit einer Lernschwäche die kulturelle Teilhabe in der Stadt ermöglicht werden: »Der Stadtführer ist ein Beitrag hierfür«, erläuterte Behindertenbeauftragte Martina Nickles. Zur Zielgruppe gehören aber auch Menschen, die Deutsch als zweite Sprache lernen, Kinder aus dem Grundschulbereich sowie Senioren. Denn: Mit dem Alter lasse häufig auch die Lesekompetenz nach, hieß es.

»Es gibt viele Menschen, die mit unserer Sprache Probleme haben«, sagte Bürgermeister Kähler. Diesen will die Verwaltung nun mit dem neuen Stadtführer leicht verständliche und kostenlose Informationen bieten. Die dabei verwendete »Einfache Sprache« ist eine vereinfachte Version von Standardsprache: »Der Sprachstil ist betont einfacher, verständlicher und klarer«, erläuterte Martina Nickles.

Auf das Wesentliche reduziert

So haben die Texte kurze Sätze, einfache Satzstrukturen, wenig Kommata, Fremdwörter oder schwer verständliche Stilfiguren: »Es wird erklärt und die Informationen werden auf das Wesentliche reduziert. Mit der einfachen Sprache kann man viele Menschen erreichen und Teilhabemöglichkeiten aufzeigen.«

Auch in anderen Bereichen der Verwaltung – in schriftlichen Vorlagen ebenso wie beim Internetauftritt – soll die Verwendung einfacher Sprache stärker als bisher berücksichtigt werden, kündigte Bürgermeister Kähler an.

Stadtplan zeigt barrierefreie Übergänge

Der Stadtführer bietet einen Überblick mit Wissenswertem über Herford, den Kapiteln Kultur, Bummeln und Einkaufen, Feste und Feiern, Ausflugsmöglichkeiten, Tipps und einen Stadtplan, der auch barrierefreie Übergänge oder Behindertenparkplätze deutlich kennzeichnet.

Ergänzt wird der Inhalt mit QR-Codes, die – per Handy oder Tablet gescannt – weitere Infos bieten: »Diese sind dann aber in Standardsprache geschrieben«, schränkt Nickles ein.

Entstanden ist die Broschüre in Zusammenarbeit mit einem Büro für einfache Sprache in Bonn: »Die Texte haben wir in eigener Regie geschrieben«, berichtet Martina Nickles. Mitgewirkt haben außer ihr noch Karin Hasenstein-Ellinghaus (Stadt Herford), Integrationsbeauftragte Stephanie Werblow, Susanne Körner (Pressestelle), Gästeführerin Angelika Bielefeld und Constanze Lopez (Bonn).

Der Stadtführer liegt aus in der Tourist-Info, im Marta, im Daniel-Pöppelmann-Haus, im HudL, in der Bürgerberatung, der Rathaus-Info und in der Volkshochschule.