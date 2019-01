Herford (WB). Drei geparkte Fahrzeuge hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zu Samstag an der Lockhauser Straße beschädigt. Er hinterließ dabei einen Schaden von etwa 5500 Euro. Nach ihm fahndet die Polizei.

Zeugen schilderten Beamten den Vorfall: Demnach war der Unfallfahrer gegen Mitternacht mit einem silberfarbenen Auto auf der Lockhauser Straße unterwegs.

Auf glatter Fahrbahn kam er in einer Rechtskurve nach links von der Strecke ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Nissan. Danach driftete das silberfarbene Auto nach rechts und stieß gegen einen Peugeot und einen Renault, die ebenfalls am Fahrbahnrand standen.

Fahrer flüchtet stadtauswärts

Doch anstatt sich um die Schäden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort: zunächst in Richtung Herforder Innenstadt, dann jedoch wendete er und fuhr auf der Lockhauser Straße stadtauswärts.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall, dem geflüchteten Fahrzeug und dessen Fahrer machen können werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter Telefon 05221/8880 in Verbindung zu setzen.