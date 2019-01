Laurence und Bruno stellen die wildesten Vermutungen an, wo denn das Geld herkommen könnte. Wieder einmal glänzen Herbert Herrmann und Nora von Collande im Stadttheater und sorgen für ein ausverkauftes Haus. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). Geldscheine, überall Geldscheine. Doch woher kommen sie? Mit dieser Situation sehen sich Herbert Herrmann und Nora von Collande in ihren Rollen in dem Stück »Als ob es regnen würde« konfrontiert.

Erst ist es nur ein 100-Euro-Schein, der in ihrer Wohnung auf dem Tisch liegt. Doch dann taucht auf unerklärliche Weise immer mehr Geld auf. Wie Herbstlaub muss das Paar die Scheine zusammenkehren, bis es schließlich sogar vom Himmel regnet.

Laurence (von Collande) und Bruno (Herrmann) stellen die wildesten Vermutungen an, wo denn das Geld herkommen könnte. »Vielleicht war es ja einer deiner Patienten«, vermutet Laurence. Woraufhin Bruno entgegnet: »Ich bin doch Anästhesist.«

Stück zum Nachdenken

Unter Verdacht steht außerdem Haushälterin Teresa (Marie Wolff), die seit zehn Jahren konsequent zehn Minuten zu spät kommt und deshalb nun ja vielleicht den Betrag zurückzahlen will. Als junge Spanierin spult Wolff einen ganzen Redeschwall an spanischen Vokabeln ab und unterlegt diesen mit den passenden Gesten.

Es ist ein Stück, das zum Nachdenken anregt. Jeder dürfte sich an diesem Abend gefragt haben, was er wohl machen würde, wenn er zu dem mysteriösen Geldsegen kommt. Schuldirektorin Laurence will das Geld einfach nur verschwinden lassen, um nicht für eine Diebin gehalten zu werden. Bruno hingegen kann nicht widerstehen: Er sieht sich als Gewinner einer göttlichen Tombola und geht auf Shoppingtour, wo er die knapp 30.000 Euro auf einen Schlag ausgibt.

Raffinierte Kulisse

Die Kulisse bildet eine schicke Pariser Dachwohnung, die von Bühnenbildnerin Anja Wagener raffiniert ausgetüftelt wurde und den Anschein erweckt, als würde es sich tatsächlich um mehrere Räume handeln.

Herbert Herrmann und Nora von Collande sind auch im wahren Leben liiert. Wie schon zuletzt mit »Anderthalb Stunden zu spät« sorgte das Paar wieder für ein ausverkauftes Stadttheater. Die Komödie von Sébastian Thiéry entdeckten sie bei einem Besuch in Frankreich und waren sofort begeistert, sodass sie sich die Rechte an der Komödie sicherten.

Durchgehende Unterhaltung

Gerade in der ersten Hälfte stimmt das Timing in den Dialogen. Mit dem Auftauchen vom neu zugezogenen Nachbarn (Uwe Neumann) kippt die Stimmung. Dieser scheint völlig von Sinnen zu sein und sorgt dafür, dass die Handlung komplett ins Absurde abdriftet. Ihm wurden die Wertsachen gestohlen, weswegen er erst mit Pistole und dann mit Axt bewaffnet in die Wohnung des Ehepaares kommt.

Die fehlende Auflösung für das Auftauchen des Geldes ließ die Zuschauer ratlos zurück. Wer Logik und Realitätsbezug ausklammert, der bekommt trotzdem ein Stück geboten, das es schafft, durchgehend zu unterhalten und sein Publikum immer wieder zum Lachen zu bringen.