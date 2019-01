Der Mann der Stundenpläne: Hans-Werner Nolting, stellvertretender Schulleiter am Ravensberger Gymnasium, geht am Donnerstag in den Ruhestand. Doch langweilig wird ihm dann bestimmt nicht. Dafür sorgen schon vier Enkelkinder. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Abitur am Friedrichs-Gymnasium, Lehrer am Ravensberger: Ein erfolgreicher Absolvent in der Disziplin des Schulhoppings ist Hans-Werner Nolting. Am Donnerstag wird der stellvertretende Schulleiter des Ravensberger in den Ruhestand verabschiedet.

Gerne Mann der zweiten Reihe

Sein Abitur hat der in Löhne wohnende Hans-Werner Nolting im Jahr 1971 gemacht. Studiert hat er in Bielefeld Mathematik und Physik. Schnell sei ihm klar geworden, dass er Lehrer werden wolle, sagt der 65-Jährige. Und da es besser sei, das Referendariat nicht an der Schule zu machen, an der man Schüler gewesen sei, fing Nolting am Ravensberger an – und blieb. Als Lehrer begann er 1979, 1996 wurde er stellvertretender Schulleiter.

Ambitionen, eine Leiterstelle einzunehmen, hatte Nolting nach eigenen Angaben nie: »Ich habe mich in der zweiten Reihe immer wohlgefühlt.« Zu seinen Aufgaben gehörten Organisatorisches, Stundenplan und die Planung von Baumaßnahmen.

An vielen Projekten wie der Renovierung der naturwissenschaftlichen Räume oder dem Neubau der Dreifachsporthalle hat er so mitgewirkt. Weitere Maßnahmen, die er begleitet hat, werden folgen: »Es ist toll, die Entwicklung aus dem Ruhestand heraus verfolgen zu können.«

Fördern und Fordern

Dabei ist für den 65-Jährigen klar, dass es einen Cut geben wird. Jetzt sind andere dran, und Hans-Werner Nolting freut sich unter anderem auf die Arbeit im Garten. Ein weiteres Hobby ist das Singen in der Löhner Kantorei. Aber derzeit herrscht vor allem ein Gefühl vor: »Es ist schön, dass ich nicht mehr so viel mit Terminen und Zeitdruck umgehen muss.«

Vor einigen Tagen hat er seinen Schreibtisch ausgeräumt. Offenbar ein etwas größer Akt, denn eine Kollegin lacht. Und der Noch-Lehrer aus Löhne räumt ein: »Ja, Ordnung auf dem Schreibtisch war nicht immer meine Stärke.«

Viele Veränderungen hat er erlebt. So war das Ravensberger einst eine Jungenschule: »Mittlerweile ist der überwiegende Teil des Kollegiums weiblich und Jungenförderung ist ein Thema.« Überhaupt habe sich das Klima enorm geändert. »Früher wurden die Schüler nur gefordert, sie mussten Leistung bringen. Heute gibt es die Kultur des Förderns und Forderns.«

Die landläufige Meinung, die Schüler würden immer renitenter, kann Nolting nicht bestätigen – im Gegenteil im Sinne des Prinzips von Druck und Gegendruck: »Als die Schüler nur Druck gespürt haben, haben sie Schwächen bei den Lehrern gesucht und ausgenutzt.« Heute gestehe man Lehrern Schwächen zu.

Nolting war perplex

Folgt man dem Scheidenden, gesteht er Fehler nicht nur ein, sondern sie sind didaktisch sinnvoll, wenn nicht gar notwendig: »Nur wer Fehler kennt, kann sie vermeiden.« Er selbst lege immer Wert auf die Veranschaulichung von Zusammenhängen, um sich so Problemlösungen zu nähern.

Und zum Schluss eine Anekdote aus der Zeit, als die Schulbänke noch fest aneinander geschraubt waren: Als der junge Nolting eine Vertretungsstunde hatte, kroch ein Schüler unter den Bänken hindurch von hinten nach vorne. Als Grund dafür gab er dem Lehrer gegenüber an: »Ich wollte sehen, wie Sie aussehen.« Noltings Reaktion: »Ich war perplex.«