Von Moritz Winde

Herford (WB). Das Projekt »Sport for kids« mit dem grünen Frosch »Froggy« geht in die Verlängerung. Das hat Bürgermeister Tim Kähler im Rahmen eines Pressegesprächs gesagt. »Die Finanzierung ist bis auf Weiteres gesichert.«

Kommentar Das ist eine gute Nachricht für Familien mit kleinen Kindern: Das Projekt »Sport for kids« wird fortgesetzt. Jedes Mädchen und jeder Junge hat damit weiterhin die Möglichkeit, ein Jahr lang kostenlos einen Sportverein zu besuchen. Das ist nicht nur ein Zeichen für mehr Chancengleichheit, sondern auch ein Schritt im Kampf gegen mangelnde Bewegung und Ausgrenzung. Der Stockmeier-Gruppe als finanzieller Förderer gilt es an dieser Stelle Danke zu sagen. Klar: Ein solch millionenschweres Unternehmen zahlt die »Sport-for-Kids«-Summe wohl aus der Portokasse. Doch auch die muss erst einmal geöffnet werden. Moritz Winde

Das heißt: Zum 4. Geburtstag bekommt jedes Mädchen und jeder Junge weiterhin ein Jahr in einem Herforder Sportverein geschenkt. »Wir setzen auf den Klebeeffekt«, sagt Tim Kähler.

Seine Hoffnung: Wer in jungen Jahren Teamgedanke, Disziplin und Sportsgeist in einem Verein kennenlernt, könnte angefixt sein. Das Projekt hatte der 50-Jährige – er spielt selbst Tennis – in seiner Zeit als Bielefelder Sozialdezernent in der Nachbarstadt ins Leben gerufen und im September 2015 dann auch in der Hansestadt eingeführt.

Die Durchführung ist ganz einfach: Die Gutscheine, die namensbezogen sind und ein Jahr Gültigkeit haben, werden in den Kindertagesstätten überreicht. »Damit erreichen wir 95 Prozent der Kinder«, sagt Kähler.

14 von 64 Vereinen beteiligen sich

Die Kinder, die keine Kita besuchen, erhalten ihren Gutschein auf Anfrage beim Stadtsportverband. Wer schon in einem Verein ist, kann sich den Gegenwert in Höhe von 50 Euro anrechnen lassen. »Derzeit beteiligen sich 14 Vereine mit den unterschiedlichsten Sportarten an der Aktion. Am beliebtesten ist Turnen«, sagt Geschäftsführer Julian Schütz. Insgesamt gibt es in Herford 64 Clubs.

Die kleine Laeticia hat sich fürs Tanzen beim Turnklub entschieden. Die Vierjährige besucht die AWO-Kita Heidestraße und hat vor Kurzem den 400. Gutschein eingelöst. 25 Prozent der Gutscheine werden eingelöst. Kita-Leiterin Daniela Stuke ist von dem Modell überzeugt: »Bei den Eltern hat es sich schon herumgesprochen. Viele können es kaum erwarten, bis ihre Sprösslinge vier Jahre alt sind.«

Geldgeber ist die Stockmeier-Gruppe, die in Distribution, Produktion und Dienstleistungen rund um die Chemie tätig ist. Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Bielefeld, aber auch ein Werk in Herford – und offenbar ein Herz für den Nachwuchs.