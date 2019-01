Von Moritz Winde

Nach Angaben der Polizei hatte die Herforderin um 21.30 Uhr am Sonntagabend ihre Wohnung verlassen. Eigentlich habe sie mit ihrem weißen A4 Cabrio nur kurz zur Tankstelle fahren wollen, um Zigaretten zu kaufen. Als sie dann allerdings nicht zurückgekehrt sei, habe ihr Lebensgefährte die Polizei verständigt. »Wir haben die Sorgen der Angehörigen sehr ernst genommen und sofort Suchmaßnahmen eingeleitet«, sagte Pressesprecher Steven Haydon.

Gegen 3 Uhr wurde dann Claudia A.s Auto in der Bergertorstraße gefunden. Aus diesem Grund konzentrierte sich die Suche auf den dortigen Abschnitt der Werre. Der schlimme Verdacht: Claudia A. könnte sich möglicherweise etwas angetan haben und in den Fluss gesprungen sein.

Nach Informationen dieser Zeitung konnte ein Polizei-Spürhund ihre Fährte aufnehmen – auf der Aussichtsplattform am Wehr verlor sich die Spur jedoch. Ein Abschiedsbrief oder Kleidungsstücke sollen nicht gefunden worden sein.

Fußtrupps durchkämmen das Ufer

»Hilfeleistung: Person im Gewässer«: Um 4.11 Uhr ging dieser Alarm bei der hauptamtlichen Feuerwehr ein. Auch Mitglieder des Löschzugs Mitte machten sich auf den Weg zum Fluss. Bei Nieselregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt durchkämmten etwa 40 Feuerwehrleute das Gebiet.

Fußtrupps waren mit Taschenlampen und Wärmebildkameras entlang des Ufers unterwegs, vom Schlauchboot aus wurde die Werre am Bergertor systematisch abgesucht. DLRG-Taucher waren auf Abruf vor Ort.

Mit Anbruch des Tages stellte die Wehr ihre Bemühungen ergebnislos ein. »Eine Leiche könnte auf dem Grund liegen, aber auch genauso gut kilometerweit abgetrieben sein. Die Strömung ist doch recht stark«, sagte Sprecher Christoph Büker.

Suche nach vermisster Herforderin Fotostrecke

Foto: Moritz Winde

Am späten Morgen wurde die Suche wieder aufgenommen – und zwar von Kräften der Einsatzhundertschaft. Die Bielefelder Beamten marschierten immer entlang der Werre, vom Freizeitbad H2O bis zur Kreispolizeibehörde. Das Bergertor nahmen sie dabei noch einmal intensiv unter die Lupe. Die Polizisten drehten sprichwörtlich jeden Stein um – von Claudia A. aber keine Spur.

Polizei schließt nichts aus

Nach mehreren Stunden wurde die Suche am Boden vorerst eingestellt. Am Nachmittag überflog ein Hubschrauber das Suchgebiet, auch eine Drohne wurde in die Luft geschickt. »Die Ermittlungen gehen weiter. Wir klopfen das familiäre und berufliche Umfeld ab«, sagt Polizeisprecher Steven Haydon. Ob Unglück, Suizid oder Verbrechen: Es sei nichts auszuschließen.

Claudia A. ist etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur und hat blonde mittellange Haare. Sie trägt eine Brille und war kurz vor ihrem Verschwinden mit einer dunkelblauen Stoffhose mit roten Streifen an den Seiten, einer braunen Jacke und weinroten Wildlederschuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.