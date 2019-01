Von Hartmut Horstmann

Die bundesweite »Nummer gegen Kummer« ist anonym und kostenlos. Es gibt eine einheitliche Telefonnummer – was bedeutet, dass ein Jugendlicher aus Herford nur im Ausnahmefall bei einer Kontaktperson aus seiner Stadt landet. Die damit verbundene Anonymität soll helfen, Hemmungen abzubauen. Vertraulichkeit sei wichtig, sagt Helmut Beversdorff, Koordinator der »Nummer gegen Kummer« in Herford.

Bei Suizid-Ankündigung schnell handeln

Derzeit gibt es in Herford sechs ehrenamtliche Mitarbeiter, die insgesamt 24 Stunden im Monat am Sorgentelefon sitzen. Im Normalfall sind es für jeden Mitarbeiter zwei Mal zwei Stunden. Im Durchschnitt habe er in zwei Stunden zwei ernsthafte, längere Gespräche, so Beversdorff. Hinzu kämen kürzere Anrufe: »Manche wollen wissen, ob das Telefonat wirklich anonym bleibt.«

Für die Anrufenden wichtig ist, dass es auf jeden Fall nicht auf der Telefonrechnung der Eltern erscheint. Auch von Seiten der ehrenamtlichen Mitarbeiter wird Anonymität versprochen. Doch gibt es naturgemäß Grenzen – wenn Gefahr im Verzuge ist. Zwar seien Anrufe, in denen ein Jugendlicher einen Suizid ankündigt, laut Beversdorff die Ausnahme, aber dann gelte es schnell zu handeln. Über die Zentrale komme man an die Telefonnummer, von da aus werde ein Kontakt zum Kinderschutzbund hergestellt.

Zur Selbsthilfe animieren

Der 66-jährige Ulrich Beversdorff, der in seinem früheren Leben unter anderem Lehrer war, kennt die Probleme der Kinder und Jugendlichen. Die jüngsten, die anrufen, sind acht Jahre alt, die ältesten Anfang 20. Doch hin und wieder melden sich auch Erwachsene. Problemfelder, um die es häufig geht, sind Familie, Schule, Freundschaft und Sexualität. Die Mitarbeiter versuchen, die Anrufenden zu einer Art Selbsthilfe zu animieren.

Wichtig sind Weiterbildung und Austausch – wenn es um Sorgen geht, gibt es keine feste Routine: »Viele Probleme tauchen an unterschiedlichen Orten unterschiedlich stark auf.« Generell stärker in den Blickpunkt geraten sind Kinder und Jugendliche, die zuhause für die Pflege ihrer Eltern und Großeltern eingespannt werden. Diese Tätigkeit ist emotional belastend und kann zur Vernachlässigung der Schule führen

60-stündige Ausbildung

Das Kinder- und Jugendtelefon gehört zum Kinderschutzbund. Wer mitmachen will erhält eine 60-stündige Ausbildung. Das Seminar wird in den Räumen des Kinderschutzbundes abgehalten. Hinzu kommt eine monatliche Supervision. Die »Nummer gegen Kummer« ist montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr erreichbar.

Interessierte können sich an den Kinderschutzbund unter Telefon 05221/86747 wenden.