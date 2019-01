Herford (WB). Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstag eine 81-jährige Seniorin mit Hilfe eines Tricks bestohlen. Sie entwendeten Schmuck im Wert von 5000 Euro.

Laut Mitteilung der Polizei kam es zu dem Diebstahl gegen 14 Uhr. Die Frauen klingelten an der Haustür der Seniorin in Herford. Die 81-Jährige öffnete und wurde von einer der Frauen in ein Gespräch verwickelt. »Die etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau mit südländischem Teint bat um einen Stift«, schildert die Polizei das Geschehen.

Während die Seniorin einen Stift suchte, verschaffte sich eine zweite Frau unbemerkt Zutritt zum Haus. Als die andere Frau eine graue Decke hochhielt, um damit das Sichtfeld der älteren Dame abzuschirmen, forderte diese die beiden Frauen auf, umgehend die Wohnung zu verlassen. Sie entfernten sich in unbekannte Richtung.

Anschließend stellte die Seniorin fest, dass Schmuck im Wert von 5000 Euro fehlt. Sie beschrieb die Trickdiebinnen: Beide Frauen trugen dunkle Fellmäntel und graue Strickmützen. Eine der beiden Frauen war etwa 45 bis 50 Jahre alt und stark geschminkt. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise unter 05221/888-0.