Hundedame »Lissy« mit Hauptkommissar Stefan Meyer in der abgesenkten Werre in Herford. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Die Suche nach der vermissten Claudia A. (58) aus Herford ist auch am dritten Tag fortgesetzt worden. Zwei Leichenspürhunde waren in der abgesenkten Werre am Wehr im Einsatz. Sie fanden jedoch nichts.

»Wir stellen die Suche jetzt vorerst ein und werden jede Spur und jeden Hinweis noch einmal neu bewerten«, sagte Chefermittler Christian Bobka am späten Mittag. Allerdings habe man derzeit keine neuen Anhaltspunkte, denen man nachgehen könne.

Autoschlüssel der Vermissten entdeckt

An der Aussichtsplattform des Bergertors hatte ein städtischer Mitarbeiter am Mittwochmorgen neben einer Parkbank den Autoschlüssel von Claudia A. entdeckt. »Deshalb haben wir die Suche hier noch einmal intensiviert«, sagte Polizeisprecher Steven Haydon.

Spürhunde suchen vermisste Frau aus Herford Fotostrecke

Foto: Moritz Winde

Zu diesem Zweck war die Diensthundestaffel aus Schloßholte-Stukenbrock angereist, um mit den Mantrailern »Lissy« und »Gustav« die Werre abzusuchen. Die Hunde sind speziell darauf trainiert, Blut- und Leichengeruch aufzuspüren.

»Diese Gerüche nehmen sie sogar durch das Wasser wahr«, sagte Hundeführer Stefan Meyer. Die Werre ist momentan extrem trüb, so dass ein Absuchen per bloßem Auge unmöglich ist.

Da der Fluss an dieser Stelle allerdings etwa zwei Meter hoch und der Einsatz eines Bootes wegen der Stromschnellen zu gefährlich ist, wurde das Wehr am Mittag abgesenkt. 18.000 Liter Wasser rauschten durch die kleine Klappe – pro Sekunde wohlgemerkt. An vielen Stellen kam der Grund zum Vorschein. Es war ein ohrenbetäubendes Getöse. Das Szenario lockte etliche Passanten an.

Tiere mit Krankentrage in die Tiefe gelassen

Die Leichenspürhunde – sie wurden mit einer Krankentrage der Feuerwehr in die Tiefe gelassen – schnüffelten im flachen Wasser. Allerdings nur für kurze Zeit. »Nach einer Viertelstunde brauchen die Tiere eine Pause. Es ist für sie extrem anstrengend«, sagte Hauptkommissar Stefan Meyer.

Wie berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass die 58-Jährige ihren weißen Audi am Sonntagabend in der Bergertorstraße abgestellt hat. Was anschließend mit ihr passierte, gibt den Behörden weiter Rätsel auf. Christian Bobka betonte noch einmal, dass es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen gebe. »Ausschließen können wir aber natürlich so lange nichts, bis wir die Frau gefunden haben.«

Klar ist jedoch auch, dass mit jedem abgelaufenen Tag die Wahrscheinlichkeit schwindet, Claudia A. lebend zu finden. Die Kripo geht derzeit davon aus, dass sie in der Werre ertrunken ist.