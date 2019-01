Von Bernd Bexte

Wie gestern exklusiv berichtet, hat Kähler in einem Brief an die 49 weiteren Mitgliedskommunen ankündigt, dass die Stadt sämtliche Führungsposten niederlegen werde . Damit bliebe Herford auch nicht mehr Sitz des Westfälischen Hansebundes. Als Bürgermeister ist der Sozialdemokrat Vorsitzender des 1983 in Herford gegründeten und seitdem hier beheimateten Westfälischen Hansebundes.

Harsche Kritik

Auslöser sei laut Kähler im September auf dem Westfälischen Hansetag in Haselünne geäußerte Kritik an der Spitze des Westfälischen Hansebundes gewesen. Die Mitgliedsstädte hätten sich demnach zuletzt nicht ausreichend vertreten gefühlt, »was auch in harscher Kritik am 1. Vorsitzenden zum Ausdruck gebracht wurde«, heißt es in dem Brief an die Hansestädte, in dem Kähler den Rückzug ankündigt.

CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Rußkamp hält das Vorgehen für empörend. »Aus der Berichterstattung im HERFORDER KREISBLATT geht für mich hervor, dass der Bürgermeister nicht besonders souverän mit Kritik umgehen kann.« Eine solche Angelegenheit von zumindest symbolischer Tragweite hätte zuvor zwingend im Rat besprochen werden müssen. »Dazu hatte Herr Kähler in der Sondersitzung des Rates am Dienstag Gelegenheit gehabt. Die hat er aber nicht genutzt«, kritisiert Rußkamp. Das Vorgehen Kählers sei einfach stillos. »Wir erwarten jetzt, dass die Angelegenheit in der nächsten Ratssitzung auf die Tagesordnung kommt.«

Von Nachricht überrascht

Auch die Grünen hätten sich eine offizielle Mitteilung in der Sache gewünscht. »Ich glaube, das wäre angemessen gewesen«, erklärte Fraktionsvorsitzende Angela Schmalhorst. Letztlich obliege es aber dem Bürgermeister zu entscheiden, welche Ehrenämter er übernehme und welche nicht – und ein solches sei der Vorsitz im Westfälischen Hansebund.

Bürgermeister Kähler wollte sich gestern auf Anfrage nicht im Detail äußern. »Hier geht es um Vereinsinterna, dazu gebe ich keine Stellungnahme ab.« Kritik, er hätte den Rat über den Rückzug von der Spitze des Westfälischen Hansebundes informieren müssen, hält er für unangebracht.

»Das muss ich in einer solchen Sache nicht.« Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Heining zeigte sich gestern kurz angebunden: »Ich bin von dieser Nachricht genauso überrascht wie viele andere.« Vor einer Stellungnahme wolle er sich zunächst über die Hintergründe informieren.

Mitgliederversammlung am 25. Februar

Pro-Herford-Chef Frank Hölscher, Geschäftsführer des Westfälischen Hansebundes, verwies auf die am 25. Februar anstehende Mitgliederversammlung des Städtebündnisses in Herford. »Ich hoffe auf eine vernünftige Diskussion. Wenn es dann etwas zu berichten gibt, werden wir das tun.«

Der langjährige Stadtkämmerer Manfred Schürkamp, jahrzehntelang das Gesicht des Hansebundes in Herford, zeigte sich sprachlos. Er wolle sich in der Angelegenheit aber zunächst nicht äußern, »vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt«.