Herford (WB). Seine Haltungsnote ist stets eine glatte Eins: Peter Orloff ist der Meister der Körperspannung. Ohne die geringsten Ermüdungserscheinungen war der RTL-Dschungelcamper am Mittwochabend mit seinem Schwarzmeer-Kosakenchor in der Jakobi-Kirche zu Gast und bescherte mehr als 100 Gästen einen magischen Konzertabend.

Natürlich war Orloffs Teilnahme an der Reality-TV-Show »Ich bin ein Star - holt mich hier raus« Thema in den Reihen der Fans. Die meisten von ihnen wären aber wohl auch ohne diesen Anreiz zum Konzert gekommen: Schließlich haben die musikalisch äußerst anspruchsvolle Chorarbeit und das Trash-Fernsehformat wenig gemein.

So ließ sich der gebürtige Lemgoer mit russischen Wurzeln auch keinesfalls beirren und begann sein Konzert nach einem kurzen, furiosen Auftakt mit einem Gebet, dem gesungenen Vaterunser. Neben sakralen Werken präsentierten die Musiker russische und ukrainische Volksweisen und Kostbarkeiten der klassischen Musik auf eine gewaltige, aufregende und stimmungsvolle Art.

Jubiläumstournee heißt »Das Wolgalied - Total emotional«

Peter Orloff feiert mittlerweile sein 60-jähriges Bühnenjubiläum und sein 25-jähriges Jubiläum als Leiter des Chores, den er von seinem Vater übernommen hat. In Herford fand das zweite Konzert seiner Jubiläumstournee mit dem Titel »Das Wolgalied - Total emotional« statt. Und dafür reiste Orloff fast direkt aus dem australischen Dschungel an, wo er noch am vergangenen Wochenende zu sehen war.

Das von ihm zusammengestellte Programm überraschte immer wieder mit Wechseln von laut und schnell zu leise und langsam. In den Instrumentalparts zeigten Slava Kripakov an der Bassbalalaika, Irina Kripakova an der Domra und Ilya Kurtev am Bajan, dass sie wahre Meister an ihren Instrumenten sind.

Dem WESTFALEN-BLATT gab Peter Orloff ein kurzes Interview:

Herr Orloff, verbuchen Sie den Aufenthalt im Dschungel-Camp als wichtige Lebenserfahrung oder eher als kuriosen Ausflug?

Peter Orloff: Es war ein großartiges und total emotionales Abenteuer, ein Ausflug an meine eigenen Grenzen, die ich hier neu definieren konnte.

Wie anstrengend war das Leben im Dschungel?

Orloff: Alles o.k.! Was Spaß macht, strengt nicht an!

Genießen Sie die aktuelle Aufmerksamkeit der Medien oder ist das einfach nur Stress?

Orloff: Wer ans Lagerfeuer geht, darf sich nicht beschweren, wenn’s warm ist! Ich freue mich natürlich, wenn ich wahrgenommen werde. Ist ja nicht das erste Mal....

Sie kommen ursprünglich aus Lippe. Haben Sie noch Verbindungen in die Region?

Orloff: Natürlich! Ist eine tolle Region mit wunderbaren Menschen. Hier habe ich immer noch viele Freunde und Erinnerungen. Und hier liegen meine Eltern auf dem Friedhof in Lemgo. Also, ist immer eine Reise wert!