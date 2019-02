Ein achtjähriger Junge aus Löhne hat diesen Schmuck im Januar in Falkendiek am Bramschenbach gefunden.

Nach einem Spaziergang Anfang Januar diesen Jahres in Falkendiek am Bramschenbach hat ein Achtjähriger aus Löhne, der dort in Begleitung der Erziehungsberechtigten unterwegs war, einige Schmuckstücke gefunden. »Die Ermittlungen zu der silbernen Armbanduhr mit Strasssteinen, der goldenen Armbanduhr Dugena und einem Perlenarmband ergaben bislang keinen Geschädigten«, teilt die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei ist auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen und sucht den Eigentümer. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 erbeten. Ein geeigneter Eigentumsnachweis ist zu erbringen.