Von Hartmut Horstmann

Schmunzeln ist in Ordnung

Dass es nicht der Kraft der Lenden bedarf, um Menschliches hervorzubringen, ist einem Video der Künstlerin Johanna Reich zu entnehmen. Unter dem Titel »Face Detection« wird es in der Marta-Ausstellung »OWL5 – Spurensuche« gezeigt. Vordergründig geht es in dem Video um Funktion und Verlässlichkeit der Smartphone-Gesichtserkennung. Um diese dazu zu bringen, ein menschliches Antlitz zu erkennen, genügt das gekonnte Kneten eines Tonklumpens.

Johanna Reich weiß, dass es Betrachter gibt, die über ein solches Video vor allem schmunzeln. Und das sei völlig in Ordnung. Gleichwohl verweist sie darauf, dass das Ganze auch eine gewisse philosophische Tiefe habe: »Die Frage zum Beispiel, was den Menschen zum Menschen macht. Oder was uns von einer Maschine unterscheidet.«

Philosophisches Brainstorming

Unterstellt, die Menschen näherten sich zunehmend den Maschinen an, wird es immer schwieriger, Unterschiede zu benennen. »Was ist, wenn Maschinen programmiert werden können, Gefühle zu erkennen?«, gibt Johanna Reich zu bedenken. Die 41-Jährige, die in Minden und Porta Westfalica aufgewachsen ist, stellt gerne Fragen. Fragen, auf die sie auch Antworten parat hat: »Ich denke beim Menschen und das, was ihn auszeichnet, zum Beispiel an die Träume.«

Überhaupt sei es mit den Menschen wie mit der Kunst, fügt die in Köln lebende Frau hinzu. Beide seien auf eine kostbare Art nutzlos. Nutzlos in dem Sinne, dass sich nicht alles für Zwecke instrumentalisieren lasse. Auch das sei ein Unterschied zur Maschine. So wird ein Gespräch mit Johanna Reich, die ihr Ton-Kneten mit Handy und Stativ selbst gefilmt hat, zum philosophischen Brainstorming.

Begonnen hat die Pfarrerstochter als Malerin, doch kamen die neuen Medien hinzu. So studierte sie in Hamburg Film bei Wim Wenders, der mit der Bewertung von einem ihrer Filme bei ihr für ein Schlüsselerlebnis sorgte. Auch im Film gehe es ihr eigentlich um Malerei, stellte sie fest – so dass sie sich selbst mittlerweile als »Malerin mit modernen Mitteln«, als »Lichtmalerin«, begreift.

»Wie sieht es bei Affen aus–«

Spielerisch nähert sie sich ihren Themen. Was die Smartphone-Gesichtserkennung angeht, so hat Johanna Reich einiges ausprobiert. Sie kam zu dem Ergebnis, dass es zur Simulation des menschlichen Antlitzes einer bestimmten Physiognomie bedarf. Bei einem Schweinekopf würde das Smartphone nichts anzeigen, vermutet die Künstlerin und fragt: »Wie sieht es aber bei einem Affen aus?« Am Ende des Textes steht also eine Frage – passend zum offenen Kunstverständnis der 41-Jährigen.

Das Video und die geformten »Kopfskulpturen« aus Ton sind Teil der Marta-Ausstellung »OWL5 – Spurensuche« (bis 5. Mai). Beteiligt sind neun Künstler.