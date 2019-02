Der Landesbetrieb Straßen NRW will die Kreuzung Laarer/Stedefreunder Straße möglichst noch 2019 ausbauen. Voraussetzung sei, dass der Grunderwerb abgeschlossen sei, sagt Sven Johanning. Für den Kreuzungsbereich selbst sind die Flächen gesichert. Foto: Peter Schelberg

Von Peter Schelberg

Herford (WB). Der Aus- und Umbau der Kreuzung Laarer Straße/Stedefreunder Straße und der geplante Radweg an der Laarer Straße zwischen Stedefreunder und Lübbecker Straße: Zwei Projekte, die der Landesbetrieb Straßenbau NRW möglichst mit nur einer Baustelle realisieren will. Und: »Wir wollen gern in diesem Jahr noch bauen«, sagte Pressesprecher Sven Johanning auf Anfrage.