Bei diesem in Herford ausgehängten Plakat handelt es sich um einen Fake: Eine solche Veranstaltung gibt es nicht. Foto: Peter Monke

Herford (WB/man). Für Verwirrung, Erheiterung und vielleicht auch Vorfreude haben DIN-A-4-große Plakate gesorgt, die in der Herforder Innenstadt für ein angebliches »Nackt-Shopping« am 13. März geworben haben.

Während sich die Pro Herford, wie berichtet, sofort von der auch in den sozialen Netzwerken kursierenden Spaß-Aktion distanziert hat, könnten die Initialen D.R. einen entscheidenden Hinweis geben. Denn sie stehen unten auf dem Plakat. D.R. – eine vermeintliche Spur führt zu Draffoh Rheinmann, jenem Herforder, der unter diesem Künstlernamen bekannt ist. So geht auf ihn der »Friedensturm« in den Werregärten zurück.

Aber Pustekuchen! Er habe sich schon gedacht, dass Leute bei den Anfangsbuchstaben an ihn denken, sagt er. Aber: »Ich war es nicht.« Nichtsdestotrotz finde er die Aktion originell und interessant. Sie bringe die Leute dazu, über die Entwicklung der Stadt nachzudenken – und sei es nur in bezug auf »Nackt-Shopping«.