Dazu erhält sie bis 2026 zehn bis zwölf zusätzliche Lehrerstellen, um mehr individuelle Förderung in Kleingruppen zu ermöglichen und gezielt einen Schwerpunkt in den MINT-Fächern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu setzen. Bereits im Sommer sollen drei Kollegen dazustoßen. Sogar ein neues Schulfach wird eingeführt. »Das ist eine riesige Chance«, freut sich Bürgermeister Tim Kähler.

Wie berichtet, hatte das Land Anfang des Monats mitgeteilt, dass sich die Gesamtschule Friedenstal im landesweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hatte. Sie wird die einzige Talentschule im Kreis Herford und nur eine von dreien in OWL (siehe Infokasten).

35 Talentschulen

Für das NRW-weite Pilotprojekt Talentschulen hat eine unabhängige Jury aus 149 Bewerbungen 35 Schulen ausgewählt, an denen Kinder ab dem kommenden Schuljahr besonders gefördert werden. Der Schwerpunkt liegt mit 22 Schulen in sozialen Brennpunkten im Ruhrgebiet. Weitere 25 Talentschulen sollen im Schuljahr 2020/21 folgen. Die Gesamtschule Friedenstal ist nur eine von drei künftigen Talentschulen in OWL. Zwei Schulen aus Bielefeld (Gesamtschule Rosenhöhe, Realschule Brackwede) wurden ebenfalls ausgewählt. Das Land stellt für die Talentschulen 22 Millionen Euro pro Jahr bereit. Damit werden vor allem 415 zusätzliche und unbefristete Lehrerstellen finanziert.