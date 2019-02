Heidi Heymann aus Hameln ist derart begeistert vom Elsbachhaus, dass sie unbedingt wiederkommen will – am liebsten zur nächsten Ausgabe von »Apfelzimt und Hirschgeweih«. Foto: Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Alte Pelze in neuer Funktion, kuschelige Schafswolle, Stricken und Schmuck: Wer sich für textiles Kunsthandwerk interessiert, kommt am Wochenende im Elsbachhaus auf seine Kosten. Etwa 20 Aussteller beteiligen sich an der Messe, die in den Jahren zuvor im Alten Güterbahnhof stattgefunden hatte.

Geöffnet ist das Elsbachhaus am Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Veranstalter Dirk Strehl erwartet bis zu 2000 Besucher.

Ein Schafsfell wie aus Dänemark

Zu den Kundinnen, die bereits am Freitag dabei waren, zählt Doris Leichsenring aus Oerlinghausen. Mit ihrem Mann besucht sie gerne das Elsbach-Restaurant – da bot sich ein Textilkunst-Abstecher an. Fündig wurde sie am Stand von Jochen Klinge, der mit seinem Ehemann in Löhne Herr über etwa 250 Schafe ist.

So ein Gotland-Schafsfell könne man sonst nur in Dänemark kaufen, sagt Leichsenring. Obwohl der Stand mit Wollprodukten auf viel Interesse stößt, räumt Klinge ein, die Schafszucht sei nur ein Nebenerwerb.

Ganz in ihrem Element ist Renate Vogelsang, über die der Kontakt zu den anderen Ausstellern zustande kam. Die Handstickmeisterin hat in Herford eine Werkstatt und sagt: »Ich mache das seit 52 Jahren, weil ich nichts anderes kann.« Gekonnt ist eben gekonnt: Und so gibt es an den anderen Ständen neben Wolle und Stoffen wärmende Kleidung von der Nordsee, aber auch Fachliteratur.

Neues aus Pelz und Leder

Immer gehe es um Textiles, sagt die 67-Jährige – und das passe ja zur Geschichte des Elsbachhauses. Auch komme das Ambiente gut an. Ganz begeistert ist Heidi Heymann aus Hameln, die alte Pelze und Ledermaterialien zerschneidet und daraus Neues entstehen lässt. Die Pelze holt sie sich zum Beispiel vom Flohmarkt. Das Elsbachhaus gefällt ihr so gut, dass sie unbedingt bei der nächsten Ausgabe von »Apfelzimt und Hirschgeweih« mitmachen will.