Von Peter Schelberg

Herford (WB). Die Missbrauchsfälle in Lügde haben das Thema »Kindeswohlgefährdung« in den Fokus gerückt. In Herford hat das Jugendamt der Stadt 2018 nur »in sehr wenigen Einzelfällen« Kindeswohlgefährdungsmeldungen und Inobhutnahmen verzeichnet, bei denen es »Verdachtsmomente im Bereich sexualisierter Gewalt« gegeben habe: Das bestätigte Jugendamtsleiter Andreas Spilker auf Anfrage.