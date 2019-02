Pirat Alp Can Basuslu, Piratin Kim Dobieszewski, Kapitän Mike Lex Pasveer und Matrosin Marie Meißner (von links) suchen beim Varieté-Abend einen Schatz. Foto: Sophie Hoffmeier

Von Sophie Hoffmeier

Herford (WB). »Es geht heute um einen besonderen Schatz, der eine Unendlichkeit an Möglichkeiten verspricht, und ja, wir sprechen vom Abitur«, erklären die Abiturienten vom Friedrichsgymnasium zu Beginn ihres Varieté-Abends. Fast 800 Besucher sind am Wochenende mit ihnen auf Schatzsuche gegangen.

Die Crew vom Friedrichsgymnasium befindet sich auf einer malerischen Insel mitten im Ozean. Dort finden sich nacheinander auch die Schüler der anderen zwei Gymnasien ein. Sie reisen auf Schiffen, die nach ihren jeweiligen Abi-Mottos (Abikropolis und Hakuna Matabi) benannt sind. Alle sind sie auf der Suche nach dem Schatz, der nach alter Legende einst von Sir Henry Morgan versteckt wurde. Auf ihrer Reise treffen die FGHler ihre Lehrer, die ihnen dabei helfen, ihre Schatzkarte zu komplementieren.

Varieté-Abend des Friedrichsgymnasiums Herford Fotostrecke

Foto: Sophie Hoffmeier

Das Programm ist ganz im Zeichen ihres Abi-Mottos »Abi Heute, Captain Morgan: Die Crew geht von Bord« gestaltet. Dementsprechend absolvieren die Schülerinnen einen ihrer Tänze als Meerjungfrauen mit schimmernden Schuppenhosen. Für einen gelungenen Duoauftritt sorgen Michelle Hönert und Michelle Izmailov, die gleichzeitig für die Choreografien der anderen Tänze mitverantwortlich sind.

Vier Monate Vorbereitung

Unterstützung vom Bühnenrand bekommen sie dabei von David Spremberg, der als etwas zerstreuter Lehrer Herr Jahns beim Mittanzen alle zum Lachen bringt. Mut beweisen Tabea Dirnberger und Merle Thomas, die sich allein mit Klavierbegleitung vor das Publikum hinstellen und ein emotionales Duett zu »In Case« singen.

Vier Monate haben die 89 Abiturienten des Jahrgangs an der Aufführung gearbeitet. Bis kurz vor der Premiere am Freitag haben sie das Programm noch umgeschrieben. »Uns sind einfach noch so viele Ideen gekommen«, erklärt Maureen Luise Türke.

Witzig und cool

Während der gesamten Show teilen die FGHler unablässig gegenüber den anderen Gymnasien aus. Es hätte ihrem Varieté-Abend gut getan, sich mehr auf ihre eigenen Stärken zu konzen­trieren. Trotzdem gelingt es den Abiturienten zu zeigen, dass sie ein Jahrgang sind, der Spaß zusammen hat und sich selbst nicht allzu ernst nimmt: Sie zeigen ein Video von ihrer zweiten Vorabifeier, mit dem sie, nach den Interpretationen der anderen Schulen bei deren Varieté-Abenden, zeigen wollen, wer sie wirklich sind. Dort beantworten sie Fragen rund um Schule, Wissen und ihre Person. Als »witzig«, »cool« und »anders« beschreiben sie sich selbst.

Von Direktorin Gudrun Horst de Cuestas (Fidan Isgandarli) gibt es im Anschluss den lang ersehnten Schatz in Form des Abiturs. Dabei stellt die Schulleiterin klar: »Es müsste eigentlich Gudrun Morgan heißen!« Die Abiturienten sind sich sicher: »Auch wenn bald jeder von uns auf seine eigene Reise geht, im Herzen bleiben wir immer eine Crew.«