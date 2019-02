Noch dürfen Brummis die Senderstraße als Schleichweg nutzen und in Richtung B61 fahren. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung zur Autobahn 2 ist die Straße bereits für die Lastwagen gesperrt, wie ein Verbotsschild anzeigt. Foto: Peter Schelberg

Das Gremium tagt am Dienstag, 19. Februar, ab 17 Uhr im Ratssaal. Die Grünen bitten in dem von Andreas Bertram unterzeichneten Antrag um Prüfung, ob ein Durchfahrtverbot für Lkw in Fahrtrichtung von der Autobahn-Anschlussstelle Herford-Ost in Richtung Bundesstraße 61 (wie in entgegengesetzter Fahrtrichtung) verhängt werden kann bzw. sollte.

Senderstraße wird auch als Schleichweg benutzt

»Die Senderstraße wird immer noch als Schleichweg benutzt. Mit der Sperrung auch in Fahrtrichtung B61 wollen wir eine Entlastung vom Lkw-Verkehr erreichen und die Anwohner schützen«, erläuterte Grünen-Sprecherin Angela Schmalhorst. Die Ortsumgehung Bad Oeynhausen sei fertig: »Die Schleichwege, die abkürzen, sind damit überflüssig.« Für Lkw gebe es genügend Alternativen – insbesondere die Autobahnen.

Außerdem wollen die Grünen in der Sitzung folgende Themen ansprechen: Barrierefreier Haltestellenausbau, Elektromobilitätskonzept, Radverkehr an der Goebenstraße/Fürstenaustraße, Radfahrstreifen an der Bismarckstraße, Sachstand beim Radweg Laarer Straße und das weitere Prozedere beim Radverkehrskonzept.