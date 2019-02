Zu einem Brandeinsatz am Marta-Depot ist die Herforder Feuerwehr am Samstagnachmittag ausgerückt. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/mor). Feuerwehreinsatz am Marta: Am Samstag gegen 16 Uhr ist bei Sägearbeiten in der Tischlerwerkstatt des Museums-Depots unerwarteter Funkenflug über die Sägespäne-Absauganlage in den außerhalb des Gebäudes liegenden Spänebunker gelangt.