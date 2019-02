Der Artikel vom 9. Februar im HERFORDER KREISBLATT über den in den 50er Jahren in Herford stationierten Soldaten Michael Brodie und die Suche nach seiner damaligen Freundin namens Rosa hat für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Ein entscheidender Hinweis über das Schicksal Rosas ist bislang aber ausgeblieben. Vielleicht kann jedoch eine gebürtige Herforderin helfen, die mittlerweile in England lebt.

»Würde gerne helfen«

Julia Underwood hatte sich nach Veröffentlichung des Artikels an diese Zeitung gewandt. Über familiäre Verbindungen in die alte Heimat hatte sie von Brodies Ansinnen erfahren. Sie wohne nur eine Stunde vom Zuhause des 82-Jährigen entfernt und habe noch gute Kontakte in den Herforder Raum. »Ich würde Herrn Brodie sehr gerne meine Hilfe anbieten«, teilte die Sprachenlehrerin jetzt mit.

Treffen vereinbart

Gesagt, getan: Michael Brodie hat ihr bereits einen Brief geschrieben. Man wolle sich treffen, »um das Ganze von Angesicht zu Angesicht zu besprechen«, freut sich der Brite. Er werde bald nach Milton Keynes fahren, der Stadt (230.000 Einwohner), in der Julia Underwood und ihr Mann leben. Denn zu ihm gebe es ebenfalls eine Verbindung: »Es ist ein Zufall, dass er ein Soldat im selben Korps war wie ich, den Royal Signals. Er war auch in der Wentworth-Kaserne in Herford stationiert«, erklärt Brodie. Er ist sich sicher, dass der neue Kontakt sehr hilfreich sein werde. Die Suche nach Jugendfreundin Rosa hat er jedenfalls noch nicht aufgegeben.