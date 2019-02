Herford/Enger (WB). Einen Schaden von etwa 120.000 Euro haben Diebe Mittwochnacht im Kreis Herford angerichtet: Wie die Polizei mitteilt, knackten die unbekannten Täter einen BMW 730d, der an der Parkstraße in Enger geparkt war, und einen Porsche Macan, der am Kubinweg in Herford stand.